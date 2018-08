Les petits chiens urinent plus haut pour mentir sur leur taille

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Journal of Zoology, Gizmodo

Si vous avez un chien ou que vous en avez vu récemment un se promener dans la rue, vous avez pu constater que l’odeur importe énormément chez les canidés. D’un endroit à un autre, son museau traîne toujours quelque part. Et il va notamment à des endroits où il y a de l’urine pour faire pipi dessus. Un moyen de marquer le territoire, un truc de chien. Et un autre arrivera par la suite pour sentir et uriner dessus ou non.

En réalité, les chiens en sentant l’urine connaissent à peu près la taille et la masse du précédent chien ayant eu un besoin urgent. Une question d’angle. La tâche d’urine ne sera pas la même si le chien est grand ou petit, car avec de la hauteur, elle s’agrandit. Et de nouvelles recherches ont montré que les plus petits chiens montent la patte plus haut quand ils urinent, pour faire croire qu’ils sont plus gros.

«Nos résultats ... fournissent des preuves supplémentaires que le marquage des odeurs peut être malhonnête, ont déclaré les auteurs dans l'étude publiée récemment dans le Journal of Zoology, citée par Gizmodo. Même si la taille de la marque d’urine reflète la taille du chien en partie, les petits chiens semblent “tricher” en utilisant des angles de jambe surélevés pour faire une marque d’urine plus grande, exagérant ainsi leur taille».

L’orgueil ne sera donc pas le propre que de l’homme? Les petits chiens sont jaloux des plus gros? En réalité, les chercheurs estiment qu’il serait bénéfique pour ces chiens «d’exagérer leur taille corporelle et leurs capacités compétitives» car cela leur permettrait d’éviter «les conflits avec d’autres chiens». Ou peut-être que les petits et gros chiens se comportent différemment. Mais ce serait moins délectable.