Trois personnes volent un requin en le faisant passer pour un bébé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN, Time

C'est l'histoire très cocasse de la semaine. Dimanche dernier, à l'aquarium de San Antonio au Texas, deux hommes et une femme ont tenté de voler un requin. Petit et jeune –quarante-cinq centimètres– il a été déguisé en bébé et mis dans une poussette.

Les images de vidéosurveillance montrent les deux voleurs et la voleuse faisant le guet pendant une heure avant que l'un d'eux se décide à attraper le petit requin par la queue depuis son bassin. Le poisson est ensuite enroulé dans une serviette humide. Puis les deux hommes l'emmènent dans une salle du personnel pendant que la femme patiente avec la poussette. Les bandits prennent un seau, jettent son contenu –de la javelle– dans le système de filtration, et mettent le requin dedans.

Vidéo surveillance des suspects postée sur la page Facebook de l'aquarium.

Le trio a été repéré par le personnel, sur le parking de l'aquarium une manager a tenté de le retenir. Mais l'un des hommes a assuré que «[son] fils [était] malade» et a pris la poudre d’escampette, sans ses deux comparses mais avec le requin.

Appelée, la police a cru à une blague en raison du calendrier, les États-Unis venant de fêter la «shark week», la semaine du requin pendant laquelle Discovery channel diffuse des programmes à propos de ces grands poissons.

Miss Helen est de retour

«Miss Helen», le bébé requin, a été retrouvé le lendemain par la police. Le voleur est obsédé par la vie marine et possède une reproduction miniature de l'aquarium de San Antonio chez lui. C'est ainsi qu'il a pu conserver le requin en vie quelques heures.

Les employés et employées étaient intervenues à temps pour que la javelle jetée ne blesse pas les poissons.

Selon la police, le cambrioleur n'avait nullement l'intention de vendre le requin, il voulait juste l'ajouter à sa collection. «C'était quelque chose qu'il voulait, il en avait déjà eu un par le passé», a rapporté le chef de la police.