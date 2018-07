La génétique influe aussi sur les résultats scolaires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Un bulletin de notes avec des moyennes avoisinant 20/20 est hyper gratifiant pour un ou une élève. Ces très bons résultats sont annonciateurs d'un bon travail et d'une rémunération décente. Par ailleurs, notre culture contemporaine fait du succès scolaire un signe de richesse morale: enseignants, parents, grands-parents sont fiers des bons et bonnes élèves. Pourtant on peut se questionner sur la pertinance de ce sentiment.

À LIRE AUSSI Les résultats scolaires sont influencés par les gènes

Des prédispositions qui influencent nos résultats

La manière dont on réussit ses études est le résultat d’une combinaison entre des facteurs environnementaux, biologiques, génétiques mais pas que: le milieu socio-économique, la maîtrise de certaines capacités facilitant l’apprentissage, l’accès à des enseignants et enseignantes de qualité ont aussi une forte influence sur le résultat d'un ou une élève. Nous disposons donc de prédispositions qui influencent notre parcours académique.

Pour nuancer cela, une équipe internationale de scientifiques vient de publier un rapport indiquant qu’elle avait identifié 1.271 variantes génétiques associées aux nombres d’années passées à étudier. L’étude réfute ainsi le fait que l’intelligence soit une question de génétique. Même avec une connaissance parfaite de toutes ces variables, une analyse des gènes de chaque individu ne pourrait pas être utilisée pour prédire de manière fiable son futur parcours scolaire. Mais cela montre que la génétique à tout de même un impact.

À LIRE AUSSI La déségrégation responsable de l'échec scolaire?

Une marge de manoeuvre génétique

Bien que la génétique ne détermine pas le livret scolaire d’un étudiant, elle façonne certaines prédispositions. Au total, les variantes génétiques représentent 11% de la variation de la réussite scolaire dans l’ensemble de la population. Un chiffre assez important. À titre d’exemple, selon The Atlantic des recherches ont montré que le revenu des ménages explique 7% de la variation de la réussite scolaire.

Dans une foire aux questions accompagnant leur étude, les auteurs affirment que les connaissances concernant l’influence de la génétique sur les années d’études peuvent aider à corriger les inégalités. Par exemple, si on connait quelqu’un qui est génétiquement prédisposé à avoir des difficultés scolaires, on peut adapter la manière dont on enseigne ou mettre en place des heures supplémentaires de tutorat pour combattre ce désavantage.

La leçon de cette étude est donc que malgré la situation de chacun et chacune, rien n’est figé. Le travail et la persévérance peuvent remettre en cause les prédispositions.