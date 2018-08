Le mariage pour tous, une aubaine pour la santé des gays

«Nous devons nous battre chaque jour contre les images de nous en tant qu'esclaves, pauvres ou objets sexuels»

À New York, Kamoinge lutte depuis 1963 contre la sous-représentation des photographes noirs. Ce collectif vient d'organiser une très belle exposition intitulée Black Women: Power and Grace qui met à l'honneur la beauté et la puissance des femmes...

Fanny Arlandis — 1 août 2018