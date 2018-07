Vous avez une idée lumineuse d'appli mobile? Voici comment la développer

Temps de lecture: 5 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «J’ai une idée de nouvelle application. Comment faire pour qu’elle voie le jour?»

La réponse de Marissa Ryan, cofondatrice, stratège publicitaire chez VisualFizz:

Comment créer une nouvelle application pour mobile? Ça dépend! Est-ce que vous prévoyez de la développer vous-même ou de recruter quelqu’un pour le faire à votre place?

À LIRE AUSSI Et si on apprenait le code informatique comme la batterie?

Si vous prévoyez de la développer vous-même

Soit vous savez écrire du code d’application, soit vous souhaitez apprendre à rédiger le code dont vous aurez besoin. Beaucoup se laissent décourager par cette option, mais j’ai remarqué qu’il y a de nombreux avantages à acquérir de nouvelles compétences, en particulier si cela permet de créer quelque chose comme on l’entend. Dans mon secteur (le marketing digital), les compétences changent presque toutes les semaines, donc j’ai l’habitude d’apprendre et d’acquérir des savoir-faire en permanence. Je pense que trop de personnes sont réticentes à l’idée d’apprendre de nouvelles compétences… enfin, je m’éloigne du sujet.

Si vous avez la volonté d’apprendre à développer et que vous avez du temps devant vous, un luxe, c’est l’option à choisir parce que c’est la moins chère. Sur uDemy, treehouse (je n’ai jamais utilisé cette plateforme, mais on m’en a dit grand bien) et d’autres plateformes de formation en ligne, il y a plein de cours pour débuter dans le développement.

Remarque: on dit que le temps c’est de l’argent et c’est tout à fait vrai pour tout ce qui a trait à la création de ressources numériques. Mettons qu’il vous faut deux ans pour développer une application de A à Z. Ce sont deux années de «perte de revenus potentiels», que vous n’auriez pas à subir si vous recrutiez un professionnel qui développait votre application rapidement. Si vous pensez monétiser votre application, disons qu’elle a le potentiel de vous rapporter 5$ par jour. Cela signifie que les deux ans passés à développer représentent 3.650$ (365 x 2 x 5$ par jour), sans compter les revenus supplémentaires que pourraient générer de la publicité, des newsletters, des partenariats, etc. Donc même si, techniquement, développer l’application vous-même ne vous coûtera «rien», en réalité cela vous coûtera une perte de revenus potentiels. Prenez ces coûts en considération.

Le développement d’applications est une compétence que vous pourrez réutiliser. En effet, si vous apprenez à coder, vous serez en mesure d’assurer le support de votre application au fil des mises à jour, mais aussi d’en développer de nouvelles. Il est difficile d’évaluer mathématiquement les économies d’échelle réalisées en dollars, mais, encore une fois, l’acquisition de nouvelles compétences vous ouvrira de nombreuses portes, en particulier sur le plan professionnel.

Dans l’ère mobile dans laquelle nous vivons, de nombreuses options clé en main permettent de créer rapidement et facilement une application standardisée. Ces solutions sont parfaites pour les marques et les personnes qui souhaitent lancer une application rapidement et à faible coût, même si la qualité et la personnalisation sont alors limitées. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de nom, car je n’ai personnellement jamais travaillé avec une solution de développement d’application clé en main. Vous devrez donc faire des recherches pour trouver l’option qui vous conviendrait.

Si vous prévoyez de recruter quelqu’un pour développer votre application

Deux options s’offrent à vous:

- Recruter un développeur freelance pour développer votre application

- Faire appel à une entreprise de développement d’applications

Recruter un développeur freelance

Il y a des milliers de développeurs d’applications dans le monde. En faisant quelques recherches, vous devriez trouver un professionnel réputé ayant déjà développé plusieurs applications qui pourra vous proposer un produit fonctionnel à un coût relativement faible. Pour commencer, je vous conseille de parcourir Upwork ou d’autres plateformes de référencement des freelances. Le site Upwork est super, parce qu’il permet d’afficher des informations sur les projets passés des professionnels. Néanmoins, selon la complexité de votre application, vous aurez peut-être du mal à trouver une personne ayant le niveau d’expérience dont vous avez besoin.

Avantages des développeurs freelance:

- Les coûts sont relativement faibles lorsqu’on fait appel à un freelance. Les développeurs situés à l’étranger facturent souvent moins cher, mais gardez à l’esprit que la qualité est liée au prix.

- Vous pourrez sélectionner le développeur qui vous convient en fonction de plusieurs conditions

- Vous aurez un certain contrôle sur les délais

Inconvénients des développeurs freelance:

- La gestion de projet est un gros frein. Si vous recrutez un développeur freelance, vous devrez être votre propre chef de projet. Vous devrez fixer des jalons et payer votre prestataire à mesure que le projet avance. Si vous ne vous y connaissez pas du tout dans ce domaine, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d’argent, en particulier si vous laissez le développeur définir les délais et la date de rendu final. De nombreux freelances savent très bien gérer leurs projets et livrent à l’heure, mais l’absence de structure est une variable supplémentaire à prendre en compte, car elle peut faire capoter le projet.

- Encore une fois, ce n’est pas toujours le cas, mais si vous faites appel à un développeur freelance, vous n’aurez sans doute pas l’assistance dont vous avez besoin une fois l’application lancée. La plupart des développeurs acceptent de retravailler avec un client, mais beaucoup de projets entrent dans la catégorie «intervention unique».

- Un développeur d’applications sera probablement spécialisé dans un domaine là où une équipe serait en mesure de développer votre application pour divers appareils, plateformes et utilisations.

À LIRE AUSSI Pourquoi nous n'arrivons pas à décrocher de nos smartphones

Faire appel à une entreprise de développement d’applications

S’il s’agit certainement de l’option la plus chère, faire appel à une entreprise de développement d’applications est le meilleur moyen d’avoir une application de qualité et d’aspect professionnel dans un délai relativement court. Bien entendu, il est à peu près impossible de mener à bien un projet de développement sans certains obstacles, mais une entreprise de développement complet aura sans doute plus d’expérience dans la gestion des problèmes et pourra vous accompagner dans des domaines connexes au développement d’applications: stratégie de monétisation, expérience utilisateur et optimisation du taux de conversion, support continu pour les nouvelles fonctionnalités et versions et même assistance marketing.

Les agences et les entreprises se soucient du produit fini, d’autant plus qu’elles pourront ajouter votre application à leur portfolio. En faisant appel à elles, vous aurez moins de risque de rencontrer des problèmes et beaucoup plus de chance de recevoir un produit fini de qualité (et j’insiste sur le «fini»).