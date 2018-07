Une pastèque et un tout petit peu d'effort, et voici vos plats préférés de l'été

Temps de lecture: 3 min

Nous venons tout juste de basculer dans la courte partie de l’année où l’on s'aperçoit que la moitié des gens que l'on connaît s’occupent désormais uniquement de pelles, de seaux et de petits châteaux de sable.

On se rend alors compte d’une grande vérité existentielle et biologique, à savoir que nous ne sommes finalement pas si différents des rats, parce que dès qu’il fait plus de trente degrés, on se retrouve à avoir plus que jamais envie de manger, de boire, de faire l’amour et de se balader très tard la nuit, pour se glisser dans des interstices jusque-là insoupçonnés et, parfois, dans des lits étranges.

À l'intérieur de nos appartements que l'on va bientôt abandonner pour quelques jours ou quelques semaines, de mini-fermentations se déclenchent à la moindre de nos distractions organiques.

Dans les paniers de fruits, les bananes mûrissent tellement vite que quand l'on fait un after dans notre salon, on a l’impression d’assister à chaque petite étape du processus de noircissement, comme dans un court-métrage en accéléré.

Les journées se font lentes et décousues, échelonnées par autant de douches que possible, et les petites bêtises quotidiennes qu’il nous arrive de faire se rincent aussi vite que nos cheveux.

C’est aussi le moment de l’année où l'on commence à envisager qu’une tranche de pastèque peut correspondre à un repas. Une idée très juste, même s'il existe d’autres choses intéressantes à faire avec cette tranche de pastèque et un tout petit peu d’effort supplémentaire.

Steak de pastèque

Pour 4 personnes, hors catégorie dînatoire traditionnelle

4 grosses tranches de pastèque, d’au moins 3cm d’épaisseur

100g de feta

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de sucre roux

Le jus d’un citron jaune

Quelques feuilles de menthe

Poivre du moulin

Mélangez le sucre, le jus de citron et la moitié de l’huile dans un petit bol, puis versez le tout sur les tranches de pastèque bien froides, en essayant de bien répartir la marinade.

Faites chauffer un grill ou une grande poêle antiadhérente. Quand c'est bien chaud, posez les tranches de pastèque. Laissez cuire au maximum trois minutes de chaque côté.

Disposez chaque tranche sur une assiette, émiettez la feta par dessus, assaisonnez avec l’autre moitié de l’huile, du poivre et quelque feuilles de menthe.

Gaspacho de pastèque et huîtres marinées

Ce plat, comme la tomate mozza, est un peu un oxymore culinaire: les saisons respectives des huîtres et de la pastèque sont opposées. Mais leur association est tellement inouïe qu'elle mérite de faire une exception à nos principes.

D’ailleurs, les huîtres d’été, souvent plus laiteuses à cause de la chaleur de l’eau, se prêtent très bien à être marinées dans le citron vert. Gardez tous les éléments au frigo jusqu’au moment de l’assemblage et du service.

Pour 4 personnes, en entrée ou en repas léger

400g de pastèque, épépinée et coupée en cubes

8 huîtres

100g de pain de mie sans croûte ou de mie de pain de campagne

2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc

Le jus d’un citron vert

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

5 feuilles de basilic frais

1 cuillère à café de sel complet

Poivre du moulin

Émiettez le pain et posez-le dans un petit bol avec le vinaigre. Laissez tremper au moins dix minutes.

Entretemps, ouvrez les huîtres –ou prenez les huîtres que vous avez fait ouvrir par le poissonnier– et mettez-les à mariner dans un autre petit bol avec le jus de citron vert et l’huile d’olive. Remettez au frigo.

Égouttez le pain, en essayant de le débarrasser du vinaigre.

Dans un mixer, posez la pastèque, le basilic, deux cuillères d’huile, le pain et le sel. Poivrez généreusement et mixez jusqu’à obtenir une crème épaisse mais lisse.

Laissez reposer au frigo pendant au moins trente minutes.

Sortez le gaspacho, partagez-le en quatre bols, posez deux huîtres dans chaque bol et assaisonnez avec quelques gouttes de la marinade des huîtres. Mangez immédiatement.