Panique sur internet alors qu'un sarcophage vieux de 2.000 ans va être ouvert

Si l'on en croit tous les bons nanars mettant en scène des archéologues douteux qui s'attaquent à des tombes égyptiennes, il est très peu recommandé d'ouvrir un sarcophage, sous peine de mort, d'attaques de momies, de mauvais sorts et tout ce qui s'en suit.

Il y a quelques semaines, des archéologues ont fait une étonnante découverte à Alexandrie en Égypte: un sarcophage en granit noir intact et vieux de 2.000 ans. C'est le plus gros jamais découvert –185 cm de haut, 265 cm de long et 165 cm de large– mais surtout, on ne sait pas ce qu'il abrite. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit le sarcophage d'Alexandre Le Grand? La sculpture d'un buste d'homme retrouvée non loin pourrait confirmer cette hypothèse. La tombe appartient en tous cas à la période ptolémaïque, qui se termine avec la mort de Cléopâtre en 30 av J.-C.

«Il est risqué d'ouvrir directement ce sarcophage, explique Ayman Ashmawy à Futura-Sciences. Nous avons besoin de nous préparer.» Plus que les malédictions, les archéologues craignent d'endommager l'objet en le déplaçant, sachant que son couvercle pèse quinze tonnes. De plus, une brutale exposition à l'air libre de son contenu peut être très risquée.

Complotistes et superstitieux s'en donnent à coeur joie

Un mystère, une tombe, des superstitions... Autrement dit du pain béni pour les internautes.

Isn’t there a film series on why this is probably a bad idea? https://t.co/HaEgRJZ8fU — Michael Ohiku (@MichaelOhiku) 17 juillet 2018

«Il n'y aurait pas un film ou une série sur pourquoi c'est probablement une mauvaise idée?»

L'une d'entre eux tente la théorie du complot:

Mexican earthquake reveals new Mayan Temple, drought shows up massive Neolithic henge in Ireland and then there’s the enormous black sarcophagus found in Egypt. It’s either the end of days or a really cunning promotion campaign for the next Indiana Jones movie — Kate Griffin (@KateAGriffin) 18 juillet 2018

«Les tremblements de terre au Mexique ont révélé un Temple Maya, les sécheresses nous ont montré de gigantesques menhirs du néolithique en Irlande et là il y a ce gros sarcophage en Égypte. Soit c'est la fin du monde soit c'est une manière vraiment dingue de promouvoir le prochain Indiana Jones.»

D'autres sont un peu plus pessimistes:

«On va tous mouriiiiir.»

Pour certains et certaines, rien ne peut être pire que l'état du monde actuel.

*sarcophagus opens*

*evil spirit emerges*

MWAHAHAHA FINALLY.. AFTER CENTURIES AT REST, I, SUTEKH, HAVE RETURNED TO UNLEASH CHAOS UNLIKE ANYTHING YOU'VE EVER SE...

*looks around*

...did...did another unholy force beat me here?

No?

YOU guys did this? Wow.. well.. nice job I guess? — John Karalis (@RedsArmy_John) 17 juillet 2018

«*Le sarcophage s'ouvre*

*L'esprit maléfique sort*

MWAHAHAHA, finalement, après des siècles de repos, je reviens pour libérer un chaos comme vous n'en avez jamais vu...

*regarde autour*

Euh... Est-ce qu'une autre force m'a devancé? Non?

Vous avez fait ça vous même? Et bien, bon travail... Je suppose?»

Le traumatisme Toutankhamon

Les origines de ces superstitions remontent à la découverte du tombeau de Toutankhamon au début du XXe et à tous les films et histoires qu'il a inspirées. Deux hommes sont à l'origine des fouilles, Lord Carnavon, homme d'affaires anglais et Howard Carter, égyptologue. Après deux ans de recherches, ils mettent la main, un peu par hasard, sur des marches qui mènent au tombeau de Toutankhamon. La légende prétend qu'à l'entrée du tombeau était inscrit: «La mort touchera de ses ailes celui qui dérangera le Pharaon».

Or une série de morts inattendues entoure cette découverte. Dix-sept personnes, dont Lord Carnavon lui-même, trouvent la mort après avoir été en contact avec le tombeau.

Si l'on écoute la science, ce serait plutôt la tuberculose ou des pneumonies qui auraient emporté ces personnes, surtout sachant que les tombeaux regorgeraient de champignons toxiques. Et puis, la fameuse inscription n'était finalement qu'une invention.