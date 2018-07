Temps de lecture: 3 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Combien de temps faut-il pour qu'un excès de calories se transforme en gras?»

La réponse de Bart Loews:

Votre corps n'est pas un disque dur qui décompresse à la fin de la journée. Votre corps n'est pas une base de données qui programme un index à des intervalles précis.

Votre corps est un incroyable amas de substances chimiques et, en l'état actuel des connaissances, il est relativement non déterministe. On ne peut pas généraliser la marche normale de notre organisme, mais ses fonctions dépendent énormément du contexte. Il y a des milliers de variables en jeu, mais, à la base, les choses sont toujours les mêmes.

À LIRE AUSSI Utiliser les calories pour perdre du poids ne fonctionne pas

Une question d'opportunité

La réponse est loin d'être simple, mais pour la réduire à l'essentiel: les nutriments sont constamment stockés en graisses et les graisses sont constamment transformées en énergie.

Un «excès de calories par jour» relève simplement d'une mesure arbitraire sur une unité de temps arbitraire permettant de mieux concevoir et planifier votre régime alimentaire, ainsi que votre déficit/surplus calorique (en fonction de vos objectifs).

Pour vraiment répondre à la question, nous devons voir comment la digestion fonctionne, en sautant les étapes de la bouche et de l'estomac. Une fois dans vos intestins, vos aliments sont désagrégés en composants de base par les enzymes et digérés par votre flore intestinale. S'ils sont assez petits pour passer et qu'ils viennent à taper contre la muqueuse intestinale, les nutriments arrivent dans le flux sanguin ou rejoignent le foie via le système lymphatique.

Lorsque les nutriments circulent dans le sang et dans votre organisme, le phénomène devient un jeu de hasard et d'opportunité. Lorsque vos cellules ont besoin de nutriments, elles deviennent plus sensibles à ces nutriments en activant plus de récepteurs sur les parois.

Slide du docteur Tasnim

Et quand elles n'en ont pas besoin, elles éteignent certains de ces récepteurs. Sauf que même dans un état d'«insensibilité», elles sont toujours disponibles pour prendre des nutriments.

C'est là qu'intervient l'opportunité: vos cellules ne savent pas ce qui est «excessif» et ce qui ne l'est pas, elles savent simplement ce dont elles ont besoin. En leur donnant plus d'opportunités, il y a plus de chance qu'elles chopent des nutriments qui traînent dans les parages.

Votre corps ne sait pas ce qu'un excès veut dire

Dans votre sang, c'est aussi une question de hasard. Rien ne peut vraiment «voir» ce qui y rentre et sa destination. Le nutriment tourne jusqu'à ce qu'il croise un récepteur et soit assimilé par une cellule.

À la seconde où vous digérez un aliment, une partie est donc assimilée par les cellules graisseuses.

Reste que cela peut ressembler à de l'eau versée dans un entonnoir. Il est possible que vos cellules graisseuses produisent de l'énergie aussi vite ou plus vite que vos ajouts. Ou ne produisent pas d'énergie du tout.

Votre corps ne fonctionne pas comme une équipe voulant atteindre un objectif ou, du moins, ses objectifs sont radicalement différents des vôtres

Votre corps ne sait pas ce qu'un «excès» veut dire. Les cellules peuvent réaliser ce dont elles ont besoin ou si elles en ont eu assez. D'un point de vue holistique, votre corps ne fonctionne pas comme une équipe voulant atteindre un objectif ou, du moins, ses objectifs sont radicalement différents des vôtres. Le but de votre corps, c'est de survivre. Tout au long des millénaires d'évolution, le corps humain a survécu à des famines en stockant de la graisse. La méthode a fonctionné. Il est possible d'envoyer des signaux différents à votre corps, mais ce n'est pas comme si vous pouviez lui brancher un clavier et un moniteur pour télécharger un nouveau système d'exploitation et mettre à jour le firmware. Tout ce que vous pouvez faire, c'est changer vos habitudes en matière d'alimentation et d'activité physique. Votre corps le captera et se modifiera en conséquence.

En conclusion, un «excès» est un concept que votre corps ne comprend pas.

À LIRE AUSSI Ce que j'ai appris sur moi en comptant tout ce que j'ai mangé et bu pendant deux mois

Votre corps génère continuellement de la graisse et s'en sert constamment pour générer de l'énergie. Le secret de la perte de poids consiste simplement à faire en sorte d'utiliser assez d'énergie et d'en consommer suffisamment pour que le gain net soit négatif.

Les jours et les semaines sont des mesures arbitraires, mais beaucoup de choses peuvent changer du jour au lendemain lorsque votre corps utilise de l'énergie et n'en consomme pas (même s'il continuera toujours à digérer la nourriture ingérée). Il est donc possible que des changements semblent plus évidents au réveil.