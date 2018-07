L'internet haut-débit est plus rapide à Madagascar qu'en France

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Selon Cable, à 24,9 mégabits par seconde, la vitesse de l'internet haut-débit de Madagascar est plus de deux fois et demie supérieure à la moyenne mondiale. Cela veut dire non seulement que l’île africaine est la nation du continent où internet est le plus rapide, mais aussi qu’avec sa vingt-deuxième place mondiale, elle surpasse la France, la Grande-Bretagne et le Canada.

L'impressionnante couverture haut-débit de Madagascar est due à l'East African Submarin System, un câble sous-marin de télécommunications qui relie l’Afrique du Sud au Soudan par la fibre optique.

Cet aménagement a été réalisé grâce à la signature d’un accord, en 2014, entre Telecom Malagasy, fournisseur majeur d’accès à internet du pays, et la division internationale opérationnelle de Hong-Kong Telecom.

Une situation paradoxale

Malgré cet avantage technologique exceptionnel, la couverture haut-débit de Madagascar ne sert qu’à une minorité de la population: 13% de ses vingt-cinq millions d’habitants et habitantes ont accès à l'électricité, ce chiffre passe à seulement 2,1% quand il s’agit d’accès à internet.

Selon la Banque Mondiale, Madagascar est le seul pays en paix qui est devenu pauvre depuis son indépendance, le 26 juin 1960. Le pourcentage de la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 1,90$ par jour, est d'un peu moins de 80%. Les données de l’institution mondiale démontrent aussi qu’un enfant malgache sur deux est atteint de malnutrition et que le revenu national brut par habitant s’est effondré pour atteindre 400$ l’année dernière, comparé aux 1.454$ de moyenne en Afrique subsaharienne.

En dépit de sa rapidité, la connection internet est très volatile sur l’île africaine. En février 2017, une panne générale a touché toute la côte africaine, entraînant la paralysie dans le pays entier. La réparation de ce câble a pris plus de quinze jours, une situation de chaos qui a fait plonger l’économie malgache.