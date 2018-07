Les stars qui ont perdu le plus de followers dans la purge Twitter

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Twitter a supprimé des millions de comptes en espérant restaurer la confiance des internautes qui pensent que l'influence de certains et certaines –en particulier des célébrités et personnalités politiques– est gonflée par de faux comptes.

Petit classement des personnalités qui en ont le plus pâti:

- Katty Perry, la personne la plus suivie sur le réseau, a perdu trois millions de followers et followeuses et ne compte plus que 107 millions d'abonnés et abonnées.

- En deuxième position se trouvent Barak Obama et Justin Bieber qui perdent tous les deux 2,9 millions de followers et followeuses. Obama passe à 101 millions et Bieber à 104.

- Deux millions de faux comptes ont été retirés à Taylor Swift, tout comme à Rihanna et Lady Gaga, mais aussi Ellen DeGeneres. Elles ont maintenant respectivement 83,3 millions, 86,8 millions, 76,5 millions et 76,1 millions d'abonnés et abonnées.

- Aston Kutcher, l'un des premiers à avoir rejoint la communauté des twittos, a perdu plus d'1,9 million de followers et followeuses et chute à 18 millions.

- Oprah Winfrey, membre depuis 2009, se sépare d'1,4 million de faux comptes.

- Shaquille O'Neal, ancienne star des Lakers, a perdu un million de followers et followeuses.

- Le président du Rwanda depuis 20 ans, Paul Kagame, a vu diminuer ses effectifs Twitter d'un tiers, passant de 1,8 à 1,2 million.

- Donald Trump n'a perdu que 340.000 faux followers sur son compte. Il a maintenant 53,1 millions d'abonnés et abonnées.

- Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a lui-même perdu quelque 230.000 faux comptes

- Le pape François a perdu 100.000 fidèles mais en a toujours 17 millions sur Twitter.

Mais au final, le gagnant absolu est le compte Twitter du réseau social, qui a perdu 7,7 millions de followers et followeuses, soit 12% de ses effectifs.

We are committed to building trust and encouraging healthy conversation on Twitter.



Follower counts should be meaningful and accurate. We are removing locked accounts from follower counts. — Twitter (@Twitter) 11 juillet 2018

Ce n'est pas fini. Aly Pavela, porte-parole de Twitter, a affirmé que le travail d'élimination de comptes suspicieux continuera dans le prochains jours. Le but est de lutter contre les entreprises qui vendent des faux comptes à des particuliers afin de grossir leur influence. Avec cette démarche, Twitter pense réduire son nombre d'utilisateurs et utilisatrices de 6%.