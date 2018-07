Voici le seul Croate frustré de la qualification de son pays en finale de la Coupe du monde

Tour de France: les échappées expliquées par le dilemme du prisonnier

C'est toujours la même histoire: on s'emballe pour un coureur qui reste en tête pendant la moitié de l'étape, et on est inévitablement déçu quand il se fait rattraper quelques kilomètres avant l'arrivée.

Pierre Rondeau — 12 juillet 2018 — Temps de lecture : 4 min