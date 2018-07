Partager votre glace avec votre chien est une mauvaise idée

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Tout a commencé, comme souvent, avec une vidéo: une femme partage son cornet de glace avec son petit chien et la sphère Instagram s'emballe. Les uns la trouve répugnante, les autres avouent aussi faire pareil. La scène avait pourtant tout pour être idéale: un pique-nique au soleil, une fille et son amoureux, plus le petit chien trop mignon.

«Premier rencard avec une fille et elle fait ça avec son chien...»

«Il y a beaucoup de gens qui font ça. Je le vois tout le temps à la plage, mais je ne le ferais pas», comente Sarah Wright au Guardian, rédactrice au magazine Your Dog. Elle raconte que son chien, un terrier, aurait une légère tendance à «mettre son nez partout: le plus cela sent mieux c'est». Est-ce pire de le laisser lécher sa glace ou son nez? Elle reconnaît que «mon chien me lèche la figure et je m'en moque. C'est plus comme un bonjour».

Sauf que ce qu'on oublie c'est qu'en plus de lécher votre visage, votre chien lèche des crottes... De chiens, de renards, d'oies, tout ce qui se trouve dans le parc. Le porte-parole d'une association canine a expliqué au Guardian: «Il y a des bactéries dans la salive du chien. Il faut juste être un peu prudent. C'est le propriétaire qui choisit ce qu'il veut partager avec son chien, mais il pourrait contrarier son estomac!»

En revanche, l'association des vétérinaires anglais est formelle. Il est strictement déconseillé de partager sa nourriture, aussi bien pour la santé des animaux de compagnie que celle des humains.

Le lait, loin d'être une bonne idée

De plus la glace n'est vraiment pas conseillée pour votre meilleur ami à quatre pattes, en raison du sucre qu'elle contient et aussi parce que beaucoup de chiens sont intolérants au lactose. Sarah Wright ajoute que c'est aussi très mauvais pour le poids, quelques douzaines de léchouilles de glace équivaudraient à «deux ou trois cheeseburgers» pour les humains.

Selon Jacob Van Nieuwkoop, le directeur d'une entreprise pour chien, les yaourts glacés sont beaucoup moins dangereux car ils peuvent permettre de «restaurer les bactéries de l’intestin»; ce serait une source de probiotiques.

Sinon, vous pouvez toujours donner à votre chien de la nourriture faite pour lui –il y aurait même des glaces pour chiens.