Un film sur le sauvetage des enfants de la grotte en Thaïlande? Des producteurs américains sont déjà sur place

«Un jour, ce sera un super film!» Une équipe de producteurs américains est arrivée au pied de la Grotte de Tham Luang dans la Province de Chiang Ra, où douze enfants et leur entraîneur de foot étaient coincés dans une grotte en Thaïlande.

Après deux semaines d'angoisse, l'équipe a été secourue et extraite des boyaux inondés. Une victime est à déplorer, un plongeur, mort alors qu’il tentait de se frayer un chemin dans les nombreuses caves de la grotte de Tham Luang. Les enfants rescapés ont été immédiatement transportés à l'hôpital.

Un happy end qui a attiré les producteurs de Pure Flix films. Michael Scott, le directeur général «voit ce film comme un blockbuster hollywoodien avec de grands acteurs».

Pure Flix est une société basée à Los Angeles et à Scottsdale dans l’Arizona. Son plus grand succès: le film Dieu n’est pas mort, sorti en 2014 et qui a rapporté plus de soixante-dix millions de dollars pour un budget de deux millions.

Scott et le co-producteur Adam Smith ont mené différentes interviews préparatoires à propos de l'histoire de la grotte de Tham Luang et envisagent d’engager un scénariste afin qu’il s’entretienne avec les acteurs majeurs de ce sauvetage, l’équipe d’intervention étrangère, les Navy SEAL thaïlandais, les victimes et leurs familles. Le but de la manoeuvre étant d’obtenir les droits exclusifs de leur témoignages.

Des pratiques immorales ?

Interrogés sur le caractère indélicat de leur démarche dans un tel contexte, Smith répond: «D’autres grosses productions vont arriver, nous devons donc agir rapidement».

Michael Scott assure qu’il ne force personne à s’entretenir avec lui: «Laissons la situation s'apaiser, asseyons-nous tranquillement afin de nous entretenir sur ce qui se passe en ce moment», a-t-il déclaré.

Le producteur est convaincu que le récit de ce sauvetage, dont les personnages centraux seront les deux plongeurs britanniques qui ont découvert les enfants thaïlandais, est un projet parfait pour Pure Flix: «Cette histoire exaltante correspond totalement à notre ADN».