Dans les prisons britanniques, bientôt un téléphone par cellule

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC News

Des milliers de prisonniers et prisonnières britanniques vont avoir la possibilité de passer des appels depuis leur cellule dans le cadre d'un plan du gouvernement pour réduire la violence et les crimes commis à l'intérieur des prisons. Cela concernera aussi le Pays de Galles.

Le ministre de la Justice, David Gauke, a annoncé la mise en place d'un plan pour réduire la violence dans les prisons qui devrait coûter trente-quatre millions d'euros. L'une des mesures est d'instaurer des téléphones dans toutes les cellules –déjà vingt institutions carcérales ont testé l'expérience et vingt autres devraient en être équipées d'ici à deux ans.

Criminality must stop at the prison gate.



We’re investing a further £7 million to enhance security in prisons.



This will improve our ability to tackle drugs and organised crime through new technology such as: pic.twitter.com/apxEyAzhyy