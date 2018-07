Vous ne devriez pas faire confiance aux avis négatifs sur internet

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Times

«Quiconque a dit que Shakespeare était un génie a menti. À moins que génie ne soit un nom de code pour ennuyeux, dans ce cas-là ils avaient raison. Regardez le film, comme ça vous ne perdrez que deux heures au lieu de 20». Et oui, il y a de tout sur internet, même des critiques de Hamlet de Shakespeare sur Amazon (ce dernier n’a donné que deux étoiles à la pièce de théâtre).

Si le New York Times a mis en lumière cet avis véhément, c’est pour utiliser en exemple le fait qu’on ne devrait pas faire confiance aux avis négatifs sur internet. Le quotidien américain souligne que les données issues du marketing indiquent que les critiques négatives «influencent considérablement» nos comportements d’achats.

«Nous pensons aux critiques négatives comme un moyen de savoir ce qui pourrait mal tourner. Est-ce que cette carte mémoire va me lâcher au milieu de ma lune de miel? Est-ce que ces chaussettes grattent?», précise le New York Times.

Un professeur de marketing à la M.I.T Sloan School of Management estime que les gens peuvent considérer les critiques négatives comme plus instructives, et donc comme plus valables, que les positives. Même si elles ne sont pas réellement plus précises.

Et parfois forcée. Une étude américaine a montré que les «super contributeurs» de TripAdvisor «écrivaient de façon plus critique pour être plus professionnels».

Une autre a montré que les personnes qui voyageaient seuls ou pour affaires faisaient plus de commentaires négatifs. «Nos expériences changent en fonction de nos attentes, de notre expertise de voyage et de notre clientèle», explique le quotidien. Et il vaut mieux se faire ses propres expériences!