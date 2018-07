Des élèves de Detroit font un procès contre la médiocrité de leurs écoles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

Pour protester contre l'état calamiteux des écoles publiques de Detroit, sept élèves ont fait un procès contre l'Etat du Michigan. Selon leur plainte, les élèves des pires écoles de la ville n'ont pas accès à une éducation basique car le district scolaire est sous-financé et mal géré.

Ce procès, inédit dans un tribunal fédéral américain, défend l'idée selon laquelle les jeunes américains ont un droit constitutionnel à être éduqués, en tant que futurs citoyens.

«Les conditions epouvantables et les résultats consternants dans les écoles des plaignants sont sans précédent. Et elles seraient impensables dans des écoles composées majoritairement d'élèves blancs des classes supérieures», explique la plainte, qui est rédigée par des avocats d'une organisation qui procure des services légaux gratuits.

Le procès vise le gouverneur du Michigan, ainsi que d'autres officiels locaux, qui jouent un rôle dans le management et les coupes budgétaires des écoles de Detroit. Plus de 90% des élèves de ces écoles publiques sont afro-américains et hispaniques.

La plainte fait plus de cent pages et évoque, photos à l'appui, des cas de manuels scolaires périmés et abîmés, des bâtiments infestés de rats et d'insectes, des classes à peine chauffées l'hiver et une pénurie d'enseignants qualifiés dans des classes surchargées.

En 2016, des enseignants avaient déjà fait grève et utilisé Twitter pour partager des photos de leurs bâtiments délabrés.

Le 29 juin, un juge du Michigan a rejeté la plainte des élèves, car selon lui, la Constitution américaine ne protège pas spécifiquement un droit à une éducation de base. Les avocats ont fait appel. Ils espèrent que ce procès unique pourrait créer une jurisprudence selon laquelle le droit à l'éducation serait considéré comme protégé par la Constitution du pays.