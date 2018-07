Pourquoi la popularité d'Emmanuel Macron chute-t-elle?

Temps de lecture: 2 min

Et Jupiter redevint Manu? Emmanuel Macron commence à agacer, selon les sondages. Tout avait pourtant plutôt bien commencé il y a un an, le président nouvellement élu avait provoqué un choc positif, imposé sa verticalité du pouvoir et bénéficié de la croissance qui revenait au moment où son prédécesseur s'en allait.

Mais le mécontentement commence à poindre dans l'opinion publique. 59% des Français et des Françaises n'approuvent pas son action. D'où vient cet agacement? Dans quelles parties de l'opinion le décrochage est-il le plus marqué? Pourquoi intervient-il maintenant?

Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Eduardo Rihan Cypel, ancien député PS de Seine-et-Marne et maître de conférence à Sciences Po Paris, Roland Cayrol, politologue et chercheur à Sciences Po, en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.