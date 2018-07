Comment (enfin) réussir vos photos de feux d'artifice avec votre smartphone

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Wired

Chaque année, le feu d’artifice du 14 juillet offre un spectacle pyrotechnique et scénographique à couper le souffle. Les techniques ne cessent d’évoluer pour être de plus en plus innovantes et spectaculaires. La fête nationale française approche à grand pas, l’occasion d’immortaliser «les bombes, les fontaines et les saules» avec votre smartphone. Mais les clichés réalisés avec un mobile sont (bien trop) souvent flous.

Wired livre quelques conseils pour prendre la meilleure photo possible. Le mieux est de se rendre sur place avant que la foule ne prenne possession du lieu. Essayez de trouver un endroit dégagé avec un champ de vision large. Même si vous arrivez en avance, il est impossible de prévoir la foule, c’est pourquoi il faut envisager des emplacements de secours. Surtout, Wired conseille de prendre un maximum de photos au début du spectacle pyrotechnique, quand le ciel n’est pas encore envahi par la fumée des fusées.

À LIRE AUSSI Prendre des photos avec nos smartphones change notre façon de se souvenir

Changez les paramètres photo de votre mobile

À la différence des appareils photo Reflex, les smartphones ne disposent pas d’un objectif ou d’un paramétrage manuel détaillé. Toutefois, il est possible d’ajuster quelques réglages pour optimiser votre téléphone.

Tout d'abord, il faut augmenter la vitesse d'obturation: plus le temps sera long (entre une et deux secondes), plus votre image lumineuse. Ensuite, il vaut mieux désactiver la mise au point automatique ou autofocus de votre appareil pour lui permettre de se concentrer sur l'ensemble de la prise de vue et non un seul élement. Si votre téléphone ne vous permet pas de changer les réglages, des applications mobiles vous offrent le contrôle sur de nombreux paramètres: Open Camera (gratuite) sur Android ou Halide (payante) sur iOS.

Il est conseillé de se rapprocher un maximum du lieu de l’action –sans se mettre en danger– car l’exposition automatique de votre téléphone n’est pas adaptée à la prise de photo de nuit. En se rapprochant, vos clichés seront moins «bruités» ou pixélisés.

Malgré tout, si vous voulez profiter du spectacle pyrotechnique, Wired recommande de filmer plutôt que de prendre des photos –surtout si votre smartphone a une résolution en 4K. Par la suite, il suffira de prendre des captures d'écran de votre vidéo pour obtenir un très bon résultat. C'est pourquoi le site conseille d'investir dans un trépied articulé ou de trouver une surface plane sur laquelle vous pourrez poser votre téléphone.

«Le plus importante est de faire le plus de tests possibles et de prendre le nombre de photos nécessaires afin de trouver les réglages parfaits», conclut Wired. À vos smartphones, prêt, shootez.