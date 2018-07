Les Simpsons ont-ils une fin?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

La série a démarré en 1989 et en 2011, on a presque cru à la fin des aventures de la famille américaine. Pourtant, elle entame à la rentrée sa trentième saison. Al Jean, l'un de ses producteurs principaux a révélé la manière dont il aimerait voir le show se terminer –ce qui permettrait d'expliquer pourquoi les citoyens et citoyennes de Springfield n'ont pas pris une ride en trente ans. Auteur et producteur des Simpsons depuis le début, Al Jean avait déjà évoqué, en 2014, la fin du show en tweetant «Mon idée pour le dernier épisode – finir avec l'arrivée au spectacle de Noël (le début du premier épisode). La série entière est une boucle». Ces dernières semaines, le producteur a retweeté les articles faisant référence à cette idée.

@EverySimpsons My idea for last episode -- ends w/arrival at Xmas pageant (beginning of first episode). Whole series a continuous loop... — Al Jean (@AlJean) 21 août 2014

Le premier épisode, intitulé «Noël Mortel» en français (Simpsons Roasting on an Open Fire aux États-Unis), a été diffusé le 17 décembre 1989. Si la série se termine ainsi, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie retourneront au spectacle d'école de Noël, le même qu'à l'époque, pour prouver que le temps n'est pas passé. L'idée pourrait permettre d'apporter une fin logique, si elle est nécessaire, aux fans du show.

Sur Reddit (forum de conversation), un internaute a partagé sa vision de la fin de la série, largement inspirée par les suggestions du producteur. Il raconte que la famille Simpson revient au moment de Noël et rejoint une compétition qui l'autorise à écrire la fin de Itchy et Scratchy. Sauf que Krusty le clown annonce accidentellement plusieurs gagnants: toute la famille Simpsons –et chacun et chacune suggère sa fin.

Homer serait dans le coma depuis le début?

Une chanson de la série l'affirme: les Simpsons ne s'arrêteront jamais.

Pour expliquer le fait que les Simpsons soient plongés dans une boucle intemporelle, certains et certaines se plaisent aussi à imaginer qu'Homer est en fait dans le coma depuis le début. En se réveillant dans le dernier épisode, il retrouverait ainsi sa famille grandie et changée et une Marge toujours aussi aimante.

Pour le moment, il n'y a aucune date annoncée pour la fin du show. Dans les années 1990, Al Jean estimait que le show pourrait peut-être durer vingt saisons au vu du succès déjà emporté par le dessin-animé. Un marathon Simpsons, sans interruption, diffusant les 639 épisodes à la suite, durerait environ quatorze jours.

En 2016, Al Jean confiait dans une interview: «Après trente saisons, ce sera peut-être la fin, mais cela pourrait bien ne pas l'être. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire, avant d'ajouter, j'essaie juste que cela ne finisse jamais.»