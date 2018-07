L'invention d'une jeune fille de 11 ans pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

À l'initiative d'Ocado, un supermarché en ligne, les jeunes britanniques ont pu participer à un concours d'inventeurs et inventrices, dont le verdict vient d'être annoncé. La lauréate de la catégorie «lutte contre le gaspillage alimentaire», Rumaan Malik, aura l'honneur de voir son invention produite et commercialisée. The Independent, qui met en lumière le beau travail de la jeune fille de 11 ans, ne précise pas si elle sera réuménérée à sa juste valeur. On l'espère sincèrement.

L'invention de Rumaan Malik s'appelle l'Alarm Cup, une corbeille à fruits intelligente dotée d'un écran tactile. Son but: éviter aux utilisateurs et utilisatrices de laisser les fruits se flétrir, voir pourrir, alors qu'ils sont juste sous nos yeux. Lorsqu'on achète des fruits, il suffit de paramétrer la date limite d'utilisation souhaitée. Deux jours avant l'échéance, l'Alarm Cup se chargera de vous rappeler que vous devriez manger ce fruit ou en faire de la compote.

Sur le site du concours, on peut trouver le dessin original effectué par la jeune fille. Elle y précise que l'Alarm Cup peut aussi servir pour d'autres denrées sur les fruits, comme le fromage, les légumes ou encore le pain.

The Independent offre cette statistique édifiante: chaque année, les britanniques jettent de la nourriture pour un montant total de 13 milliards de livres (environ 11,5 milliards d'euros). Les achats irréfléchis de nourriture et le manque d'attention quant à la péremption des aliments font partie des raisons principales de ce gigantesque gâchis. Une invention comme celle de Rumaan Malik pourrait aider chacune et chacun d'entre nous à enrayer cet aberrant gaspillage.