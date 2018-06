Yannick Jadot sur les tweets des Insoumis après la défaite de l’Allemagne: «Jean Luc Mélenchon est germanophobe»

Temps de lecture: 2 min

Le député européen EELV était l’invité de l’Instant politique, sur France info, jeudi 28 juin. Interrogé sur l'arrivée de migrants et migrantes en Europe, Yannick Jadot a estimé que «le discours de Gérard Collomb [qui consiste à dire] “on est submergé” est un discours d'extrême droite et surtout ne résout rien; il ne dit pas la réalité». L'eurodéputé préconise de regarder le nombre de personnes qui arrivent et se les répartir entre pays. «J'ai toujours été pour une politique migratoire européenne.»

À propos des tweets polémiques de la France insoumise à la suite de l’élimination de l'Allemagne de la Coupe du monde de football, Yannick Jadot a jugé la démarche «indigne», et d’ajouter: «Jean Luc Mélenchon est germanophobe».

Joie pure : la Mannschaft est éliminée. Trop forts les Coréens.#KORGER #CORALL — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 27 juin 2018

Le dégagisme frappe aussi la coupe du monde. L'Allemagne est éliminé dès la phase de poule. En 2019, on dégage la politique allemande dès le premier tour ! — Manuel Bompard (@mbompard) 27 juin 2018

Interrogé par Slate (à 8') sur la mise en retrait de la vie politique de Cécile Duflot, qui a pris la tête de l'ONG Oxfam, l'eurodéputé EELV a répondu «qu'elle a fait son choix de réorienter sa vie professionnelle, son engagement. Je suis assez fier que des écologistes, quand ils n'ont plus de mandat, choisissent de diriger des associations».