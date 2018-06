Que faire si vous voyez un chien coincé dans une voiture, en pleine chaleur?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Cette question revient chaque été et les températures prévues pour les jours à venir sont d’autant plus préoccupantes pour nos «meilleurs amis». Chaque année en période estivale, les médias rapportent que des animaux de compagnie sont morts enfermés dans une voiture en plein soleil.

En l’espace d’une semaine (du 28 mai au 3 juin), la RSPCA, une association chargée de la protection des animaux au Royaume-Uni, indique avoir reçu 377 appels signalant des animaux en situation de détresse après avoir été abandonnés dans un endroit exposé à la chaleur.

En mai dernier, un jeune homme a été condamné par le tribunal de Nîmes à un mois de prison pour avoir enfermé son chien dans son véhicule en pleine chaleur –les faits s’étaient déroulés en juin 2017. L'animal, un American Staff, avait été retrouvé mort dans le véhicule stationné en plein soleil. Le propriétaire s’était alors justifié en expliquant qu’il «s’était endormi sur la plage».

L'habitacle d’une voiture laissée au soleil peut très rapidement se transformer en fournaise. Si la température extérieure est de 35°C, elle peut atteindre à l’intérieur du véhicule les 60°C en un quart d'heure. Laisser les fenêtres ouvertes ou stationner sa voiture à l’ombre n’y changera pas grand-chose.

Que faut-il faire?

Si vous voyez un chien dans une voiture en plein soleil, la RSPCA conseille d’agir si vous pensez que sa santé est en danger. Nos animaux de compagnie sont aussi sensibles à la chaleur que les nourrissons. En cause: leur incapacité à réguler leur température corporelle. Si l'homme réduit sa température en transpirant, le chien le fait en haletant. Le problème est que l'air présent dans l'habitacle des voitures stationnées en plein soleil est très peu respirable et très chaud. Conséquence: au lieu de diminuer, la température corporelle de l'animal augmente.

En France, il est conseillé de prévenir la police ou la gendarmerie locale du danger si vous êtes face à un chien enfermé dans une voiture en pleine chaleur. Si les forces de l’ordre tardent à arriver, l’ouverture du véhicule (le plus souvent en brisant une vitre) sera nécessaire pour sauver l’animal. La loi précise que «n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien» (article 122-7 du Nouveau Code de procédure pénale). Toutefois, le fait de prévenir un représentant de l’ordre ou d’avoir des témoins assurera que le propriétaire ne porte plainte pour «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui» (article 322-1 du code pénal).

The Independent liste quelques conseils à adopter si vous vous retrouvez face à une telle situation:

- Vérifiez que le chien n'adopte pas des symptômes de coup de chaleur (agitation, respiration haletante, langue foncée, bave, étourdissement)

- Si vous en venez à extraire l'animal du véhicule, il faudra le placer à l'ombre et verser de l'eau fraîche (pas trop froide pour ne pas risquer le choc thermique) sur son corps. Vous pouvez aussi utiliser une serviette humide et un ventilateur pour l'aider à réguler sa température. Il est important que le toutou boive régulièrement de petites quantités d'eau fraîche. Finalement, il est conseillé d'aller consulter un vétérinaire dès que le chien aura retrouvé une respiration plus régulière.