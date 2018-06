Benjamin Griveaux sur les migrants: «Nous tenons une ligne de crête entre fermeté et humanité»

Temps de lecture: 2 min

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, était l’invité de l’Instant politique, sur France info, mercredi 27 juin. Interrogé sur l'arrivée de migrants et migrantes en France, il a indiqué qu'il fallait «respecter les critères d'éligibilité au droit d'asile». «Si les personnes sont éligibles, elles seront accueillies; si elles ne le sont pas, elles devront être éloignées».

À propos du service national obligatoire (SNO) présenté en conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a précisé que «le principe du SNO est acquis», mais qu’il reste à en définir «les modalités». Il a par ailleurs confirmé que sur la durée obligatoire d’un mois, «il y aura de l’internat» pour les jeunes.

Interrogé par Slate (à 10' sur la vidéo) sur les députés qui ont quitté l'Assemblée nationale pour aller voir le match France-Danemark, mardi à 16 heures, Benjamin Griveaux a assuré que «beaucoup de députés La République en marche étaient présents dans l'Hémicycle» et a renvoyé «la responsabilité [de leur absence] aux autres groupes politiques». Le porte-parole du gouvernement a dressé un parallèle entre l'équipe de France et La République en marche: «Impossible n'est pas français et je suis certain que c'est dans la difficulté que se forgent les grandes équipes».