Le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis était l’invité de l’Instant politique, sur France info, mardi 26 juin. Interrogé sur la visite du président de la République au Vatican il a estimé qu’en devenant chanoine de Latran «Emmanuel Macron [devient] curé du pape». Il a pointé du doigt un «vieil héritage monarchique», avant de considérer que cette prise de fonction est «tout sauf un geste de modernisme».

Sur l’accueil d’une partie des migrants du Lifeline en France, Eric Coquerel considère que «l’Europe est loin d’avoir pris sa part » et d’ajouter qu’«il faut des centres d’accueil dignes de ce nom en France».

À la question de Slate (à 7'40) portant sur les relations entre François Ruffin et La France insoumise, Éric Coquerel a répondu que «tout va très bien avec lui», se félicitant que le parti ne soit plus incarné par le seul Jean-Luc Mélenchon mais par différentes personnalités, «Adrien Quatennens, Alexis Corbière, Clémentine Autain, Danielle Simonnet, moi-même, François Ruffin... Je ne vais pas citer les dix sept [députés et députées FI]».