Et maintenant, de la nourriture vegan pour animaux de compagnie?

Un quart de l'impact environnemental de la production de viande vient de l'industrie de la nourriture pour animaux –en termes d'usage de la terre, d'eau, d'énergies fossiles, phosphates et pesticides.

Holly Grantz est une microbiologiste pour animaux. Elle travaille à réduire l'empreinte carbone de nos quadrupèdes préférés avec l'entreprise Wild Earth, basée en Californie, qui produit de la nourriture vegan pour animaux. La société utilise notamment un ancien champignon asiatique, le kojii (variété de fungi) pour créer une friandise pour chien qui «aide à combattre les inflammations et maintient un système de digestion sain et nutritif», explique-t-elle.

Une part de marché à prendre

En 2017, le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie s'élevait à plus 80 milliards d'euros. Et ce n'est qu'un début. En Chine, où les animaux de compagnie sont plus rares, le marché a été multiplié par deux l'année dernière. Si le pays continue sur cette lancée, ce sont des millions de compagnons à quatre pattes qu'il faudra bientôt alimenter. C'est pourquoi Wild Earth réfléchit à des moyens durables de les sustenter avec des protéines végétales contenues dans les koji mais aussi de la viande de laboratoire, des viandes in vitro –tout cela sans élever ou tuer plus de bêtes. L'entreprise est aussi en train de créer un prototype de souris pour chat en viande de synthèse.

En attendant, il est difficile pour les animaux d'être vegan: les chats sont obligatoirement carnivores; les chiens, eux, ont une plus grande capacité d'adaptation. «En théorie, on peut nourrir un chien de manière végétarienne, mais ce n'est pas à prendre à la légère et il faut se faire aider d'un nutritionniste, justifie le vétérinaire Gudrun Ravetz. La plupart des choses dont les chats ont besoin se trouvent dans les protéines animales. Ça peut être dans un champignon, mais je veux en avoir la preuve.»

Le président de Wild Earth explique qu'il faut simplement ajouter quelques compléments pour que le koji soit optimal. Pour les chats, plus «difficiles» que les chiens dit-il, il faut faire encore plus de modifications pour être sûr que toutes les protéines nécessaires soient contenues dans l'alimentation.

Vous reprendrez bien un petit peu d'insectes?

Chipper Pets, une entreprise née à Philadelphie, s'est lancée dans la nourriture pour animaux de compagnie à base d'insectes. Les quadrupèdes ne s'en plaignent pas, contrairement à certains humains. Les insectes contiennent suffisamment d'acides aminés indispensables à la santé du meilleur ami de l'homme. L'entreprise a démarré sa production avec une friandise saveur «cacahuète, citrouille et criquet». Pour le moment, l'équivalent pour les félins n'est pas disponible.

«C'est complet pour les protéines animales donc il n'y a pas de carences», assure le fondateur. Encore faut-il convaincre les propriétaires. Autre contrainte: que suffisamment d'élevages d’insectes se lancent.