En Chine, une mère est allée en cours avec son fils collégien pendant trois ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur South China Morning Post

Dans la région de Hubei en Chine, une mère est devenue célèbre pour avoir assisté à la quasi-totalité des cours de son fils collégien pendant trois ans. La presse locale estime que Dai Jihua était présente pendant 80% des cours de son fils. Elle était assise à côté de lui et prenait des notes, dans le but d'aider l'adolescent à être plus attentif et à avoir de meilleurs résultats scolaires.

Le collège en question autorise les parents à venir en cours afin de contrôler la performance de leurs enfants, mais la plupart ne viennent qu'environ une fois par mois. Dai Jihua a décidé d'aller à l'école plusieurs fois par semaine lorsque les notes de son fils ont commencé à décliner; elle avait peur que la transition du primaire au collège se passe mal.

«Les professeurs ne pouvaient pas garder un œil sur lui à tout moment, donc j'ai décidé d'aller à l'école avec mon fils pour le surveiller», a-t-elle expliqué.

Le fils en question, Xiao Hua, a dit qu'au départ, il ne voulait pas que sa mère soit constamment à ses côtés, mais il a ensuite reconnu que sa présence lui avait permis d'améliorer ses résultats.

À LIRE AUSSI La Chine ajoute six années de guerre avec le Japon à ses manuels d’histoire

Exemple à ne pas suivre

Des spécialistes de l'éducation ont toutefois déconseillé aux parents chinois de suivre cet exemple.

«Les enfants finiront par penser qu'ils étudient pour les parents et non pour eux-mêmes. Et quand personne ne sera là, ils n'auront probablement pas autant d'auto-discipline», a déclaré un chercheur de l'Institut national de sciences de l'éducation de Pékin.

Sur les réseaux sociaux, d'autres ont dénoncé une «attention excessive qui pourrait priver les enfants de leur droit au bonheur».