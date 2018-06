Les propos racistes de la vraie Laura Ingalls Wilder

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Qui peut oublier Laura Ingalls? Tête rousse, tresses sur le côté, bouille enfantine et robe recouverte de terre. Mais saviez-vous que la série La Petite Maison dans la prairie est en partie inspirée des mémoires de la vraie Laura Ingalls Wilder –une pionnière américaine née juste après la guerre de Sécession.

L’American Library Association vient de se prononcer en faveur du retrait du nom de Laura Ingalls Wilder d’un prix littéraire pour enfant. Pourquoi? Les membres du conseil ont jugé que ses livres contenaient des propos racistes envers les Afro-Américaines et les Amérindiens et Amérindiennes.

Des propos racistes

Dans le premier chapitre du livre La Petite Maison dans la prairie (1935), Laura écrit qu’elle «désire vivre où les animaux sauvages vivent sans peur, où le sol est plat, où il n’y a pas d’arbres et où il n’y a pas d’autres humains mais seulement des Amérindiens».

Les lecteurs et lectrices de la série de neuf tomes, Little House Books, retraçant la vie de Laura Ingalls Wilder, se disent indignées du fait que «personne à Harper (maison d’édition) n’ait jamais remarqué» que cette phrase puisse sous-entendre que les Amérindiens n’étaient pas considérés comme des êtres humains. Certains et certaines ont même comparé des passages des livres à la Destinée Manifeste –invoquée par les premiers colons pour justifier l’expansion vers l’ouest et l’ethnocide des Amérindiens et Amérindiennes.

Le Washington Post explique que le personage de Caroline Ingalls, la mère de Laura, est loin de cacher sa haine envers les Amérindiens et Amérindiennes. Charles Ingalls, le patriarche joueur de violon, s'adonne quant à lui au blackface (grimage en Noir) pour divertir les autres.

Faire un exemple de Laura Ingalls Wilder

Comme l’explique le Washington Post, la décision prise par l'American Library Association de radier Laura Ingalls Wilders fait partie d’un nouveau courant qui souhaite purger le paysage culturel américain des personnages historiques ayant possédé des esclaves et/ou défendant une vision raciste et/ou s’adonnant à des pratiques racistes. Le jour de Christophe Colomb –qui commémore la date d’arrivée du navigateur dans le Nouveau Monde– est devenu le Jour de la Résistance indigène dans certains États américains.

Le Laura Ingalls Wider Medal qui récompensait les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices qui «ont contribué durablement et de manière importante à la littérature pour enfants» est donc remplacé par le Children's Literature Legacy Award (Prix Héritage pour la Littérature Jeunesse).

«Ça ne veut pas dire que les enfants ne devraient pas lire ces livres. Chaque génération revisite le canon littéraire. La solution au racisme n'est pas simplement de faire disparaître certains livres des étagères. Cependant, aucun Américain blanc ne devrait oublier le passif raconté par ces livres», conclut Caroline Fraser, écrivaine de Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder.