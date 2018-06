Autopartage: y a pas qu'Autolib dans la vie

Temps de lecture: 4 min

Étant un citoyen conscient des enjeux de civilisation, de la pollution endémique qui envahit nos villes –étant aussi et surtout fauché comme les blés– je ne possède pas de voiture. La plupart du temps, je vais à pied ou j'enfourche mon vélo, ou encore je consens à laisser un bus me transporter à l'autre bout de la ville. Le meilleur étant bien sûr de rester chez soi à ne rien foutre.

Et quand il pleut de trop –ce qui arrive ici deux jours sur un– lorsque je suis gagné par une invincible paresse ou qu'une soirée se prolonge tard dans la nuit, j'utilise les services d'une des trois entreprises d'autopartage auxquelles je suis abonné. Oui trois. Deux qui fonctionnent à la minute (30 centimes d'euro/min) et l'autre à l'heure (6 euros/heure), cette dernière étant basée sur un système où il faut rendre le véhicule à l'endroit où on l'a pris, à un emplacement réservé à cet effet.

Quand je me mets en quête d'une voiture, je n'ai pas à chercher bien longtemps: généralement, au bout de cinq, dix minutes maximum, je débusque un véhicule tout proche de l'endroit où je me trouve. Par proche, j'entends une distance qui n’excède pas les trois cents mètres, les cinq cents si je déborde d'énergie; au-delà, je considère l'effort comme trop important –je suis très paresseux– et je prends mon mal en patience. Une fois la voiture réservée via une application à la con, j'ai trente minutes pour rejoindre l'endroit où ma promise m'attend. Passé ce délai, je perds tous mes droits et j'encours alors la peine capitale ou la déchéance de nationalité.

L'exemple de Vancouver

À la différence de Paris et c'est ce qui explique probablement sa popularité dans cette ville qui m'accueille –cité marine où dans son port l'on chante des souvenirs amers qui ne voient jamais le matin– pour au moins deux services d'autopartage, les voitures sont garées au hasard de leurs envies. Autrement dit, elles ne sont pas cantonnées à un point d'attache particulier et demeurent libres de stationner où bon leur semble. Si bien que fort de cet avantage je n'ai pas à tourner des heures durant pour dénicher une place où rendre cette voiture que je ne fais qu'emprunter. La première trouvée est le plus souvent la bonne. Ni plus ni moins. Ce qui dans le système de configuration parisien reviendrait à ce que l'utilisateur puisse abandonner à toute heure de la journée son véhicule sur des places de stationnement payantes sans pour autant avoir à débourser le moindre centime autre que le prix de la course.

C'est évidemment le point fondamental. Un service d'autopartage ne peut fonctionner que s'il existe un accord passé avec la ville qui permet à toute une flotte de véhicule de s'affranchir des règles d'usage réservées d'habitude aux autres berlines détenues par des conducteurs lambda. Sinon, quel intérêt? Si pour un trajet de moins de quinze minutes, je dois passer autant de temps à chercher une place de stationnement, le jeu n'en vaut pas la chandelle et le taxi, dans ce cas de figure, sera moins onéreux. Avec un coût tournant autour de 30 centimes d'euro la minute, chaque seconde a son importance. Je dois donc être assuré avant de m'embarquer pour ce genre de croisière que l'arrivée à bon port s'effectuera sans perte de temps consécutive à un manque de place qui transformerait mon périple en un voyage au bout de mon porte-monnaie.

Avec un pareil système, la ville m'appartient pleinement. Chaque rue, chaque avenue, chaque boulevard, la moindre impasse, s'offre à moi comme si je vivais dans un immeuble situé dans ses environs. Aucun racisme de classe, aucune ségrégation, nulle stigmatisation, je vais dans la ville comme un roi dans son royaume. Je jouis de toutes les priorités, de tous les droits. Et les autres conducteurs me regardent d'un air jaloux offusqués de voir un blanc-bec désargenté à bord d'une voiture dont il ne paye ni le carburant, ni l'essence, parfois ni même l'abonnement, se garer éhontément sous leurs yeux admiratifs.

Le charme discret de la pauvreté.

Voiture de substitution

Certes, aux endroits où la ville se densifie, au centre-ville par exemple, cet usage du stationnement gratuit n'a plus cours. Le rêve se termine et le retour à la réalité est brutal. Je n'ai d'autre choix que de me garer à des endroits bien spécifiques, en des parkings ou sur des sections de rue où l'entreprise d'autopartage possède des places réservées. Je vis alors l'existence d'un utilisateur d'Autolib et c'est nettement moins drôle. Plus contraignant. Si bien que, dans pareille situation, je prèfere privilégier la marche ou les transports en commun. Ce qui après tout demeure le but recherché.

Les services d'autopartage ne sont pas là pour remplacer la sacro-sainte bagnole. Ils servent juste à dépanner en cas de nécessité ou de permettre des déplacements rendus trop hasardeux par une offre de transport en commun lacunaire. À suppléer lors d'achats volumineux. À permettre de se déplacer à des heures tardives. Quand il faut trimballer son chat agoraphobe chez le véto. Aller chercher sa belle-mère à l'aéroport. Ou s'offrir une sortie champêtre, loin de la rumeur de la ville.

Comme une voiture de substitution qu'on utliserait avec une extrême parcimonie. Et pour un coût raisonnable: en ce qui me concerne et en moyenne, sachant que les mois d'été sont les plus propices aux sorties, moins de cinquante euros par mois. Sois trois heures d'utilisation mensuelle. Ou 36 heures par année.

