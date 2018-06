Décret sur les enfants de migrants: les femmes ont-elles fait bouger Trump?

Temps de lecture: 2 min

Aux États-Unis devant la vague d'indignation suscitée par le traitement infligé aux migrants séparés de leurs enfants, Donald Trump a cédé. Le président américain a signé un décret mettant fin à ce traitement qualifié «d'affront à la décence américaine» par le sénateur Républicain John McCain.

«La nouveauté, commente Jean-Marie Colombani, c'est la mobilisation des Premières dames: Melania Trump, Michelle Obama, Laura Bush.», Cette dernière en particulier porte une parole «qui parle à l'électorat américain». Petit à petit, Donal Trump est en train de déconstruire l'Amérique que nous avons connue jusqu'à présent.

