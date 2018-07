Un Néerlandais sillonne la France en caravane pour «sauver» nos chansons traditionnelles

L’angoisse du gilet jaune au moment des bouchons

Voici l’heure des départs en vacances. Bientôt, des millions de voitures s’entasseront sur les routes. Ce rêve est mon cauchemar. Oh, pas à cause des vacances. Non, à cause des voitures.

Jean-Marc Proust — 7 juillet 2018 — Temps de lecture : 8 min