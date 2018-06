Les carottes sont cuites, oui, mais dans de la viande

Temps de lecture: 3 min

Je dois avouer une bonne fois pour toutes que, dans certains plats basés sur le concubinage de viande et de légumes, j'ai toujours davantage envie de déguster ces légumes qui ont pris un peu de goût de viande, que la viande elle-même.

C'était comme ça quand j'étais petit, quand je ne mangeais quasiment pas de viande, et je me suis rendu compte que c'était encore le cas aujourd'hui.

Parce que, dans ces légumes, il y a toute la saveur de la viande, voire même plus, mais pas les aspérités: on n'est pas obligé de se confronter aux textures, aux petits bouts de gras, aux arêtes, aux os et aux nerfs.

Dans le pot-au-feu, je préfère franchement les pommes de terre et les navets vaguement aromatisés de tête de veau à cette dernière. Dans la blanquette, je me jette directement sur les oignons grelots et les champignons. Et j'ai souvent beaucoup plus envie de goûter les aubergines qui ont grillé au feu vif avec les calamars que les calamars eux-mêmes. Dans les brochettes de viandes mixtes, je kiffe infiniment plus les morceaux de poivrons glissés entre ceux de saucisse et de poulet. Surtout, dans le bœuf bourguignon, je pourrais n'avaler que ces carottes viandées qui sentent le lard, le paleron et le vin rouge ratatinés en sauce dense et onctueuse.

Et je ne pense pas être le seul.

Même si tout le monde pense que les carottes n’ont pas de saison, c’est maintenant qu’elles poussent vraiment. Et la vraie saison des carottes est aussi la saison des carottes queer, nouvelles, tendres, croquantes, tordues, entortillées, rondes, fanes, minuscules, bifurquantes, blanches, rouges, vertes ou violettes.

Salade de carottes style bourguignon

C’est une salade de bœuf bourguignon, mais sans le bœuf. Je rajoute parfois un peu de lard, pour lui donner ce twist un peu viandard. Mais si vous tenez à ce que ça soit végétarien, vous pouvez simplement ajouter une demi-cuillère à soupe de sel complet.

Pour quatre personnes, en entrée, il vous faut:

1 botte de carottes fanes de couleur panachée, bien lavées

1/2 litre d’un vin rouge léger que vous n’hésiterez pas à boire

50g de lard, coupé en petits morceaux (facultatif)

50g de farine blanche

50g de beurre demi-sel

une demi-cuillère à café de sel complet (si vous n’utilisez pas le lard)

1 cuillère à café de vinaigre de vin rouge

herbes au choix: persil, aneth ou cerfeuil

poivre du moulin

Posez les carottes encore humides dans un bol et parsemez-les avec de la farine. Une fois qu’elles sont bien nappées de poudre blanche, enlevez l’excédent de farine et posez une grande casserole sur le feu, puis faites fondre doucement le lard. Une fois la viande fondue, ajoutez le beurre et faites-le mousser. Ajoutez donc les carottes, entières, et faites-les dorer à feu vif, mais sans brûler le beurre. Ajoutez ensuite le vin rouge, faites-le bouillir pour que l'alcool s'évapore, puis baissez le feu et laissez pocher entre 15 et 20 minutes, ou jusqu’à ce que les carottes soient tendres. Ôtez la casserole du feu et laissez refroidir complètement. Mettez ensuite les carottes sur une planche, coupez-les en gros morceaux irréguliers et posez-les dans un bol. Ajoutez-y 3 cuillères à soupe du jus de cuisson vineux resté dans la casserole, avec le vinaigre et les herbes. Mélangez bien et servez à température ambiante.

Brochettes de carottes à la mélasse de grenade

Si vous ne trouvez pas les carottes violettes, sachez que des carottes orange fonctionnent très bien aussi. Vous pouvez trouver la mélasse de grenade dans une bonne épicerie qui vend des produits du Moyen-Orient. Mais si vous ne pouvez pas vous en procurer, mélangez 3 cuillères à soupe de miel liquide avec 2 cuillères de jus de citron et ça fera très bien l'affaire.

Pour quatre personnes, en entrée, il vous faut:

4 grosses carottes violettes

2 grosses carottes orange

8 longues piques à brochettes

4 cuillères à soupe de mélasse de grenade

200g de fromage blanc

2 cuillères d’huile d’olive

1/2 cuillère à café de sel complet

poivre du moulin

Avec un économe, pelez toutes les carottes. Ensuite, toujours avec l’économe, coupez les carottes en petites bandes dans le sens de la longueur.

Repliez les petites bandes de carottes de façon à créer des petits accordéons, et piquez-les sur les brochettes. Alternez les violettes et les orange de façon aléatoire et serrez bien les accordéons. Faites chauffer le grill ou une grande poêle anti-adhérente avec un peu d’huile. Entre-temps, mélangez la mélasse de grenade avec la moitié de l’huile, le sel et le poivre. Avec un pinceau, recouvrez les brochettes avec la marinade. Grillez 3 minutes de chaque côté à feu très vif, puis partagez en quatre assiettes et servez tout de suite avec une quenelle de fromage blanc pour chaque personne, et un dernier filet d’huile d’olive.