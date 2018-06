Président cherche nouveau modèle social pour la France

Temps de lecture: 2 min

Trouver un nouveau modèle social pour la France dans une économie libérale, c’est le nouveau défi d’Emmanuel Macron. Comment en finir avec l’État-mamma, un modèle qui a failli, comment inventer un État-providence qui serait efficace? Pour le président, il ne s’agit pas de dépenser toujours plus, mais de dépenser mieux.

Pendant sa campagne, Emmanuel Macron expliquait fonder sa politique sur deux piliers, libérer et protéger. Désormais c’est à ce dernier qu’il faut qu’il s’attelle, sans donner l’impression qu’il sacrifie une partie de la population.

Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Henri Weber député européen et sénateur socialiste et Alexandra Malafaye, fondateur du think tank Synopia en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.