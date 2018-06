Grèce, Portugal et Versailles, trois spots secrets pour l'été

Temps de lecture: 8 min

Sikyon Coast Hotel and Resort, Péloponnèse (Grèce)

L’atout majeur de cet hôtel d’été dans le Golfe de Corinthe, à 120 kilomètres d’Athènes, c’est sa situation idéale sur la mer, au cœur d’une pinède forestière et au bord d’une plage de galets (200 mètres). Que rêver de mieux, de plus paradisiaque au nord-est du Péloponnèse que cet emplacement privilégié, la mer comme horizon liquide pour profiter des plaisirs de l’eau bleue turquoise, du mouvement rythmé des vagues, de la fraîcheur des bains quand la température de l’air dépasse à peine 30 degrés, chaleur tout à fait supportable dès le mois de juin? C’est la Grèce antique d’Ulysse telle qu’on la conçoit dans notre imaginaire de citadins stressés.

Vue du Sikyon Coast Hotel and Resort | Sikyon

Il y a là un ensemble de bâtiments hôteliers de trois étages, un confort agréable, des terrasses sur la mer dans toutes les chambres (cinquante) et une climatisation bien dosée. Tout proche du village de Xylokastro (5.000 habitants), le Sikyon de la famille Tipaldos accueille en majorité des Grecs d’Athènes et de la région de Corinthe, pas plus d’une centaine de vacanciers par jour en saison (juillet, août, septembre), qui ont repéré les bienfaits de cette plage privée réservée aux résidents, lits de repos bien séparés et parasols en pin indispensables quand le soleil est à son zénith.

Devant vos yeux, les flots aux couleurs changeantes, une mer d’huile, aucun yacht ni embarcation à moteur, quelques barques de pêcheurs, pas de bruits intempestifs, zéro hélicoptère: c’est la plage de Saint-Tropez du temps de Colette, du peintre Signac, quelques décennies avant l’Épi Club et Brigitte Bardot.

L’environnement marin à Sikyon a été préservé par la famille propriétaire, créatrice de la première compagnie de navigation sur la mer Égée dans les années 1960: vivre la mer, c’est la respecter. Ah ces eaux transparentes!

Oui, une adresse secrète que l’on ne transmet qu’à des amis choisis. Ici pas de tours operators, de tourisme planétaire comme à Corfou, à Mykonos ou en Crète –le farniente et le ressourcement de soi.

Le joyau architectural du Sikyon, c’est une villa 1912 logée dans le jardin aux pins, un bâtiment étonnant par sa conception, des colonnes de la Grèce antique, des baies vitrées byzantines, des balcons vénitiens –c’était la villa fascinante des propriétaires d’alors qui accueillaient là le poète Angelos Sikelianos, un dandy aux yeux noirs né en 1884 qui habita les lieux avec sa bien-aimée américaine Eva Palmer, son égérie. Tous les Grecs se souviennent de lui. La villa est en cours de restauration.

Restaurant Angelo au Sikyon Coast Hotel | Sikyon

Sur la terrasse, le chef grec du Sikyon, Alexis Trapalis, du genre globe-trotter des casseroles sert des dîners grecs et italiens en saison. C’est un as du risotto carnaroli, des spaghettis à l’encre de seiche, et des moules vapeur et du cappuccino mascarpone.

Plat au restaurant Angelo | Sikyon

Il officie aussi au Palmer’s, le restaurant de l’hôtel érigé sur la terrasse de la plage: des poissons du marché, la salade grecque à la feta et au vinaigre balsamique et ouzo à l’apéritif (40 degrés).

Restaurant Palmer's | Sikyon

L’été, les fidèles du Sikyon coulent des jours heureux à la piscine nichée au centre des bâtiments hôteliers et la mer si calme reste leur cadeau quotidien, si douce, si fraîche: un enchantement façon Grèce des anciens.

Le Sikyon n’est affilié à aucune chaîne volontaire style Relais et Châteaux ni les Collectionneurs d’Alain Ducasse. On obtient des tarifs très raisonnables en direct à l’hôtel. Affluence le weekend, les Grecs d’Athènes et des environs adorent le site.

Au restaurant Palmer's, risotto aux crevettes et safran | Sikyon

Le restaurant Palmer’s

Face à la mer, cuisine grecque de saison: feta, sardines, mixed salad et dessert au chocolat. Rosé grec fruité. De 35 à 40 euros.

Angelo

Le restaurant italien du soir à la villa du poète. Un joli menu d’une certaine élégance: œuf à la truffe crème de parmesan, poisson blanc farci à l’écrevisse et fenouil, jus à la bouillabaisse, filet de poulet fermier à la mozzarella et au pecorino gratiné, crème glacée à la vanille sauce à l’orange. Choix de vins grecs à des prix aimables. Addition à 50 euros tout compris.

Xylocastro 20400, Corinthe. Tél. : +302 7430 28432 et + 302 7430 23229. Mail : [email protected] 50 chambres doubles à partir de 140 euros avec petit déjeuner, lits de repos à la plage, hammam et serviettes. La semaine, l’été, à 940 euros. SPA et aromathérapie.

Epic Sana en Algarve (Portugal)

Ce grand hôtel récent (2013) genre resort de 162 chambres et 24 suites est situé dans une pinède verdoyante de huit hectares de pins et de jardins arborés, le long de la magnifique falaise d’Albufeira, sur les côtes de l’Algarve, une centaine de plages ensoleillées toute l’année –rarement plus de 30 degrés sauf l’été: une destination agréable sur l’Océan Atlantique, idéale pour un break et des vacances de détente, de sport (tennis, golf) et de ressourcement de soi.

Hôtel Epic Sana Algarve | epicsanaalgarvehotel

Au sud du Portugal en pleine renaissance économique, l’Algarve est une région bénie des dieux, 200 kilomètres de côtes aménagées face à l’océan sans bétonisation déprimante. La protection des sites naturels est un bienfait majeur pour la région vouée au golf à Quinta do Lago. Elle a développé un véritable art de bien vivre pour quatre millions de touristes européens par an –congrès, séminaires, meetings durant trois mois, hors période de vacances paisibles sans glamour inutile.

Construit en 2013, l’Epic Sana est orienté vers la mer, la plage est à cinq minutes à pied des lieux de vie, c’est un ensemble architectural de bâtiments résidentiels tout en longueur adossés aux piscines turquoise, pas plus de quatre étages avec terrasses, un confort moderne, lumineux grâce aux baies vitrées – le tout idéal pour des vacances familiales (kid club) où le sunbathing est roi.

Pas moins de cinq bassins dont un couvert (30 degrés) tout près du spa, yoga, soins du corps, tennis, balades à cheval, plongée en mer et pêche au gros. Les investisseurs portugais et étrangers ont bien conçu leur resort qui a de quoi satisfaire les résidents et les congressistes: Faro est une destination en plein boom, l’Epi Sana est à quarante minutes de l’aéroport international.

En dehors de ces prestations indispensables, la qualité première de l’Algarve marine et verdoyante, c’est aussi la gastronomie locale agrémentée de légumes, de fruits, d’olives, de cadeaux de la mer, de fromages et de vins venus de Porto (première AOC du monde) et du Douro (rosés parfumés). Comme sur la côte basque et aux Canaries, il y a dans cette province sudiste un style de vie plaisant et une ode aux plaisirs de bouche.

Plat au restaurant Al Quimia | epicsanaalgarvehotel

À l’Epic Sana, Luis Mourão, le chef expérimenté dans les savoirs et les goûts portugais, a mis au point à l’Al Quimia deux menus de haute volée: on y trouve un thon à l’ache des montagnes et oignons, du poulpe au chorizo, de la morue fameuse (bacalhau) aux crevettes et à l’œuf, de la perdrix à l’ail en escabèche, de la patate douce à la truffe, du porcelet aux poivres, de la viande rouge (quelle origine ?) maturée au céleri et deux desserts aux amandes et aux mandarines grâce à quoi, dit le proverbe local, on découvre «l’élixir de la vie».

Pinhal do Concelho, Praia da Falésia, Olhos de Água 8200-593 Albufeira. Tél.: +351 289 104 300. Chambres à partir de 230 euros. Menus au Al Quimia à 75 et 110 euros, déjeuner léger à la piscine principale.

La Véranda by Gordon Ramsay au Trianon Palace de Versailles

Terrasse du restaurant la Véranda | Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria Hotel

La cité du Roi Soleil compte une vingtaine de tables pour le Michelin et le Guide Pudlo dont la plus capée reste le restaurant Gordon Ramsay au Trianon, le seul étoilé – perte de la seconde étoile en 2010. Le grand chef est toujours absent hélas et le chef Simone Zanoni est parti au Four Seasons de Paris. Par chance, la brigade est là, fidèle au poste.

Voilà le type même de la table de luxe, prix salés. On vous fait payer le cadre royal et la célébrité planétaire du chef écossais, véritable collectionneur d’étoiles en Grande-Bretagne et ailleurs. Pourquoi ne fait-il plus la cuisine?

Salle du restaurant la Véranda | Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria Hotel

Installée dans un angle du Trianon, spécialement aménagée pour être un restaurant, la Véranda donne sur le parc du château où paissent les moutons et les chèvres de la reine. Ce site en lisière du domaine royal fait tout le prix d’un repas dans cette enceinte lumineuse: le déjeuner du dimanche sur la terrasse est un très bon plan, l’Histoire en face de vous.

La Véranda ne compte que 60 places, les Versaillais y sont attachés tout comme ils aiment le château, ses dépendances, le parc de 830 hectares et 20 kilomètres de routes –pas moins de 350.000 arbres, le gigantisme de la royauté française. Impressionnant.

La carte de la Véranda, conçue par Frédéric Larquemin et par le grand pâtissier venu du Ritz Eddie Benghamen, panache des plats de la tradition française: le pâté en croûte au foie gras et pistache, condiment soubise, le filet de bar cuit au beurre, artichauts, cébette et jus barigoule, le quasi de veau poêlé, primeurs sautés, jus de veau et des préparations contemporaines comme le ceviche de dorade mariné au citron vert, le paleron de bœuf Angus grillé, mousseline d’Agria, sauce bordelaise, plus le risotto de frégola sarda pour les végétariens. Vraies tentations pour de bons palais.

Poivrons farcis à la Véranda | Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria Hotel

Côté partage, l’épaule d’agneau rôtie au four, le mille-feuille de légumes gratinés, la côte de bœuf irlandais bio cuit en cocotte sauce bordelaise, la sole meunière, mousseline d’Agria avec des suppléments de 14 euros, on s’en passerait.

Le chef actuel est attaché aux produits de saison, c’est un saucier-né –rare– voyez la bigarade pour le canard, la sauce vierge pour le lieu jaune et une sauce Choron tomatée pour le cabillaud. Tout cela est correct et mériterait un peu plus de raffinement. L’étoile n’est pas encore là. Il faut plus de créativité et d’émotion. Le lieu dans sa beauté préservée ne suffit pas.

Suprême de volaille jaune, zité en gratin, poêlée de shiitake au restaurant la Véranda | Trianon Palace Versailles, A Waldorf Astoria Hotel

Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles. 1 boulevard de la Reine 78000 Versailles. Tél. : 01 30 84 55 55. Menus à 29, 43, 59 et 69 euros, Tradition à 75 euros et Signature à 79 euros. Carte des vins un peu chiche. Prix des Bordeaux excessifs: Lalande Borie 2013 à 95 euros. Pas de fermeture. Terrasse. Voiturier.

À lire : le bel album en couleur Visiter Versailles écrit par Béatrix saule, directrice du musée national des Châteaux de Versailles et du Trianon, et Mathieu Da Vinha, directeur scientifique du centre de recherches du Château de Versailles, 159 pages de photos et textes lumineux, Éditions ArtLys, 15 euros.