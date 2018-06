Cet été, vous verrez Mars comme jamais jusqu'à 2035

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time

Juillet s’annonce être un mois idéal pour les fans d’astronomie: Mars passera au plus près de la Terre, comme jamais elle ne l'a fait depuis 2003. À l’époque, seulement 56 millions de kilomètres séparaient les deux planètes –un tel rapprochement n’avait pas eu lieu depuis 60.000 ans.

De part leurs orbites, la Terre et Mars sont amenées à se rapprocher et se croiser. La distance entre ces deux planètes peut varier entre 56 et 400 millions de kilomètres. Le 27 juillet 2018, au moment de l’opposition martienne –c’est-à-dire lorsque le Soleil, la Terre et Mars seront alignées– la planète rouge devrait même être visible à l’oeil nu pendant la nuit.

Selon Dean Regas, un astronome de l’Observatoire de Cincinnati, il sera difficile de louper le rayon lumineux de Mars. Après le crépuscule, il suffira de regarder au sud-est au-dessus de l'horizon pour l'apercevoir. Dans le ciel, l'incandescence orangée de la planète sera bien plus étincelante que toutes les autres étoiles.

Un spectacle à ne pas manquer

«L’éclat de cette planète est magnifiquement coloré car le reflet de la lumière solaire sur sa surface “rouillée” acquiert une intense dominante rouge orangé. [...] Le point martien apparaît orange à l’œil nu, alors cet été, quand il sera quarante fois plus lumineux, le spectacle sera vraiment spectaculaire dans un ciel bien noir», explique Guillaume Cannat, auteur du blog Autour du Ciel pour Le Monde.

En attendant, la planète rouge continuera à apparaîtra comme un gros point lumineux dans le ciel tout cet été avant de commencer à faiblir en intensité à partir de début septembre. Préparez-vos objectifs et autres instruments optiques (de 150 à 200 mm de diamètre minimum) pour cet événement parce qu’il faudra patienter jusqu'à 2035 pour espérer assister à une telle proximité entre ces deux astres.