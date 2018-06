Instagram ne vous préviendra pas des screenshots de vos stories

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge, Buzzfeed News

Instagram n'enverra pas de messages d'alerte au ou à la propriétaire d'un compte quand une capture d'écran de sa story est faite. Vous pouvez donc continuer d'espionner tranquillement les autres utilisatrices et utilisateurs. Ni votre ex, ni votre crush, ni votre meilleur ennemi ne saura quand vous l'espionnez.

En février 2018, Instagram a annoncé faire un test de cette fonctionnalité d'alerte sur un nombre inconnus de comptes. Des instagrameurs et instagrameuses s'étaient alors vivement inquiétées de cette expérience. «Instagram prévient maintenant les utilisateurs quand quelqu'un prend un screenshot de leurs stories... C'est fini pour nous...»

Gonna just take a photo of the screen with another phone.

Because being a #creepy #stalker is my specialty.#instagram #screenshot https://t.co/TKu6OndyeE