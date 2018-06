Je vis depuis 15 ans dans un trou paumé avec un débit internet de merde

Temps de lecture: 4 min

Il y a 52,6 millions d'internautes en France et la plupart vivent dans un milieu périurbain donc vous avez presque tous et toutes accès à un débit internet relativement correct. Faites quelques kilomètres en direction de la campagne et vous pénétrez dans ce que l'on appelle joliment les «zones blanches» (a.k.a les coins pourris où le débit internet est sous standard).

Selon le dernier rapport de la Cour des comptes européenne (CCE), la France fait partie des douze pays qui ont le pire débit internet dans leurs campagnes. Notre pays est ainsi à la 26e place dans l'Union européenne. Un demi-million de Français et Françaises n'a tout simplement pas accès à l'internet fixe et sept millions vivent avec une qualité médiocre du débit. On nous promet un très haut débit sur tout le territoire d'ici 2022 mais personne n'y croit.

Des situations tragi-comiques

C'est un sujet que l'on a honte d'aborder dans la sphère publique. Pendant des années, on se retient de s'exprimer comme si c'était un autre exemple de précarité. Et puis on en a marre de râler sur tout alors on se retient. Quand les amis viennent passer un week-end à la campagne, il vaut mieux les prévenir très tôt en amont que le débit internet date de 2008 (une date au hasard). La plupart comprennent mais, au bout de vingt-quatre heures, on voit leurs visages se renfrogner : ils sont déjà prêts à repartir. Leur lien direct avec le monde extérieur ne tient qu'à un fil, il y a parfois des pertes de signal, on entend des appels inquiets à travers la maison: «Quelqu'un est en train de télécharger quelque chose là?». Ils ont perdu l'habitude. Au petit déjeuner, certains font un feedback joyeux de la nuit passée: «Hier soir dans ma chambre j'ai eu l'impression qu'on était dans les Andes péruviennes mais non, on est bien en basse Normandie».

Télécharger un film, ok mais il faut le prévoir à l'avance, comme lancer une série sur Popcorn Time. N'attendez pas du plaisir instantané. Streaming? Quel mot bizarre. Regarder Canal en replay, c'est un monde à part, on ne sait jamais si le signal sera assez important. Vivement que le vieux décodeur Canal soit remplacé par Apple TV(qu'il faudra payer en surplus). Netflix marche très bien grâce à Chrome Cast mais, parfois, le simple branchement de la boite Canal ralentit toute la maison. Il faut alors débrancher des trucs comme si on était tout le temps en alerte orages. «De très mauvaises conditions climatiques peuvent altérer la qualité du signal.» Mais il fait super beau et on a une patate anticyclonique sur toute la France! Votre maison entière est construite sur un glitch.

Tiens, j'ai rétréci mon SMS

Quand on cumule, comme c'est mon cas, une vieille maison avec des murs épais en pierre, construite dans un vallon, le téléphone portable ne fonctionne qu'au premier étage, et encore, uniquement dans les chambres –et près des fenêtres s'il vous plaît. Celles et ceux qui sont sur SFR ne captent rien, on les voit mouliner désespérément leurs bras sur la terrasse comme dans un film d'horreur.

Je vous rappelle que je vis à peu près à quarante kilomètres du Mans, ce n’est pas comme si j'avais une cabane perdue dans le Vercors. Pire, il m'est arrivé d'envoyer un texto, poser mon portable pour la soirée et réaliser le lendemain matin qu'il n'était pas parti. Un SMS quoi! C'est pas très lourd.

Impossible de travailler normalement

Quand je suis parti de Paris en 2002, je savais bien que le débit internet serait un des sacrifices pour vivre à la campagne. Pendant les dix premières années, j'ai été témoin de la très, très, très lente amélioration du débit. Le sénateur du département a même lancé une opération d'accès via satellite que je me suis empressé d'essayer. Aucune amélioration, ça n'a jamais marché, il a fallu que je paye pour faire retirer la parabole en question. Je n'ai pas râlé car l'opérateur qui est venu chez moi était carrément le plus bel homme de la région. Il faut dire qu'il avait plu et son t-shirt était mouillé.

Travailler dans ces conditions, c'est une bataille contre son propre destin. Au début, je ne savais jamais si j'allais pouvoir regarder une simple vidéo YouTube jusqu'à la fin. Ou même le début. Maintenant ça va mais le mauvais débit internet m'a exclu de la génération YouTube et podcast. Cette injustice vous dégoûte très vite de la musique. Vous prenez l'habitude de ne pas écouter les mixes que vos amis balancent sur Facebook, le moindre geste spontané est miné par une suspicion existentielle: il y a un complot qui vous empêche d'accéder aux vieilles vidéos de Mel & Kim. Mieux: Pornhub, faut oublier. Voir la vidéo tamponner dix secondes avant l'orgasme, c'est pas la peine. Sur Tumblr, il faut parfois attendre des longues secondes avant que les images apparaissent.

Une nette économie sans haut débit?

Pendant ces années bucoliques à la campagne, vous voyez que certains villages touristiques du coin sont reliés à la fibre. Vous gardez espoir, ça veut dire que ça se rapproche. Après enquête, finalement non. Vous êtes jaloux. Vous avez envie de foncer sur les panneaux «La fibre arrive chez vous!». Mais avec qui faut-il coucher pour avoir la fibre dans le coin??? Hello Macron? Je croyais qu'on était dans une nouvelle ère de l'entreprenariat et de la prise de risque? Tout le monde sait qu'un accès internet égalitaire est facteur de développement.

En 2012, la Commission européenne estimait qu'une augmentation de 10% des connections par internet pourrait augmenter la productivité du travail de 1,5% sur cinq années. Pour l'instant, comme sur beaucoup de sujet, le pays est divisé entre les Have et les Have not du haut débit –et ça va durer encore de nombreuses années.