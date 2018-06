Votre smartphone est un nid à bactéries

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Time

Votre smartphone ne vous quitte plus: à table, aux toilettes, dans le bain ou même au lit. Cet objet est (presque) devenu une extension de votre bras. Pourtant, il faudrait se méfier de ces appareils électroniques: ils sont de véritables nids à bactéries.

Certaines bactéries peuvent nous rendre malade –intoxication alimentaire, rhume ou infection– après être entrées directement en contact avec notre corps. Le plus souvent, elles s’accrochent à vos mains et se transmettent jusqu’à votre nourriture pour ensuite venir se loger dans votre bouche. Time précise que la transmission peut aussi s’effectuer via les oreilles, les narines, les coupures et les éraflures.

«Les smartphones sont, eux aussi, devenus un vecteur de transmission pour les organismes infectieux», explique Philip Tierno, professeur clinicien en pathologie à la New York University school of medicine.

«Même si vous vous lavez les mains avec du savon avant de manger, il suffit que vous touchiez votre smartphone pour les contaminer à nouveau. Plus un nombre élevé de personnes touche une surface, plus le risque de contamination est grand. Si vous touchez une barre de métro suintante et que, ensuite, vous consultez vos mails sur votre téléphone, ce dernier sera recouvert par les microbes des personnes qui ont touché cette barre de métro», ajoute Philip Tierno.

Laver son smartphone: un réflexe à adopter

Markham Heid, journaliste freelance, précise que la majorité des bactéries avec lesquelles nous entrons en contact sont inoffensives et/ou nous sont bénéfiques: «Même si votre smartphone est enveloppé par une aura invisible de bactéries, vous ne risquez pas grand-chose».

À quelle fréquence faut-il laver son smartphone? Les personnes qui n’utilisent pas leur appareil en mangeant n’ont pas grand-chose à craindre. Pour les autres, il est conseillé de nettoyer son téléphone «tous les jours avec une lingette désinfectante» afin d’éviter toute contamination.

Les nettoyages réguliers sont encore plus recommandés à celles et à ceux qui protègent leur smartphone avec une coque en caoutchouc: les bactéries ont tendance à s’accrocher plus facilement à ce type de matière plutôt qu’au métal, au verre et au plastique rigide qui recouvre votre téléphone. Les bords, en particulier, sont des zones à récurer minutieusement –car ils ont tendance à retenir les microbes.

Time liste quelques conseils pour nettoyer votre smartphone:

Il vaut mieux éteindre votre appareil avant le nettoyage

Éviter de mettre du liquide désinfectant

Ne pas pulvériser de désinfectant directement sur l'appareil

Utiliser une lingette désinfectation ou une lavette lavable pour le nettoyage

Si cela vous semble trop contraignant, il existe une solution: lavez-vous les mains avant de manger et laissez votre téléphone dans votre poche pendant le repas.