Pour Benoît Hamon, Emmanuel Macron fait preuve de «racisme social»

Invité de l'Instant Politique mercredi 13 juin, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 et fondateur du mouvement Génération.s a réagi à la vidéo d'Emmanuel Macron mise en ligne par son équipe et dans laquelle le président déclare que les aides sociales coûtent «un pognon de dingue»: «Il a toujours une manière grossière de parler des personnes pauvres [...] C'est une forme de racisme social. Derrière tout ça il y a un profond mépris pour ceux qui sont les plus vulnérables».

À propos de l’accueil de l’Aquarius en Espagne, Benoît Hamon a jugé que la position française mettait le pays «dans une situation de non-assistance en personnes en danger» et d’ajouter qu'«aujourd’hui la France n’honore pas les principes de la République».

Interrogé par Slate sur l'éventuel retour en politique de François Hollande (à 8'15), Benoît Hamon a répondu regarder ça «avec amusement». «Son choix m'est indifférent», a-t-il conclu.