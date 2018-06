Comment j’ai trouvé un CDI sur Leboncoin

Temps de lecture: 2 min

Certes, vous y avez trouvé votre nouvelle bouilloire design et votre dernière location de vacances au Cap Breton. Mais Leboncoin n’a pas fini de vous surprendre. Saviez-vous que le premier site privé pour l’emploi, sur lequel gravitent près de 400.000 recruteurs dans toute la France, innove en lançant Leboncoin Emploi Cadres, une plateforme dédiée aux cadres à retrouver en ligne ou en version app?

Si, comme deux cadres sur trois, vous envisagez de changer d’emploi, voici quelques conseils pour tirer parti de tous les bénéfices de ce nouveau support. Entre 248.000 et 271.000 cadres seront recrutés en France, avec une forte attractivité des régions Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Hauts-de-France. Alors, prêt à trouver le CDI qu’il vous faut sur Leboncoin Emploi Cadres ?

Qu’on se le dise, il est bien loin le temps où l’on attendait d’être appelé pour un entretien d’embauche, rivé à son téléphone fixe, n’osant même pas se rendre aux toilettes de peur de manquer le coup de fil providentiel. Aujourd’hui, c’est en ligne - et même sur mobile - que tout se joue. Et (mais ne l’avouez jamais à vos futurs collaborateurs) vous pouvez même trouver le job de vos rêves depuis votre baignoire !

Leboncoin s’allie à l’expertise technologique de la start-up Kudoz pour proposer un nouveau service en ligne de recrutement, spécifiquement adapté aux cadres. Vous importez votre profil en quelques secondes ou intégrez votre CV PDF, vous pourrez ensuite postuler d’un clic et saurez en temps réel si le recruteur a vu, retenu ou rejeté votre candidature. Enfin de la transparence dans le suivi de candidature !

Matcher avec vos futurs collègues !

Leboncoin Emploi Cadres innove en fonctionnant au «matching» entre vous et les entreprises qui sont à la recherche de compétences similaires aux vôtres ou en alignant vos investigations sur celles de profils qui vous ressemblent. Vous pouvez ainsi «swiper» d’un mouvement de pouce d’une annonce à l’autre et être notifié sur votre smartphone ou par mail dès qu’un poste pourrait vous correspondre.

Et si l’association d’idée entre le célèbre site orange et cadres ne vous vient pas spontanément à l’esprit, détrompez-vous : les CSP+ représentent 32.4% de ceux qui visitent Leboncoin, une proportion supérieure à celle qu’elles représentent au global dans la population française.

Rester aussi impeccable derrière l’écran qu’IRL (In Real Life)

Si tout ceci donne un côté ludique et instantané à la recherche d’emploi, il ne faut pas pour autant vous laisser emporter par la frénésie du web. En ligne, un faux pas est vite arrivé et une mauvaise impression est tenace. Vérifiez que votre profil est impeccable question orthographe et que l’ensemble de vos réseaux sociaux projette une bonne image de vous - les recruteurs adorent «stalker»!

Vous avez aussi la possibilité de tchatter en direct sur Leboncoin Emploi Cadres avec ceux avec lesquels vous rêvez de travailler. Attention à peser chacun de vos mots et à tourner sept fois votre langue dans votre bouche avant de cliquer sur «envoyer»!

Enfin, le jour de l’entretien ou du premier appel téléphonique, restez bien concentré. Il ne faudrait pas que votre avatar ait l’air plus sympathique que vous et ne transforme votre vie en un scénario à la Black Mirror.

D’ailleurs, pour vous rassurer sur ce point, 100% des données que vous référencerez sur Leboncoin seront hébergées en France et ne seront pas vendues à d’autres. De quoi signer un CDI en toute sérénité !