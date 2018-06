Selon Thierry Solère, les opinions publiques en Europe ne veulent pas des migrants de l'Aquarius

Temps de lecture: 2 min

Invité de L'Instant politique sur France info mardi 12 juin et interrogé sur l’accueil en France de l’Aquarius, Thierry Solère a estimé que le mouvement migratoire actuel était, selon lui, «le plus grand défi de notre époque». Le député LaREM de Boulogne a jugé nécessaire de «faire exister l’Europe sur le sujet». Pour lui, «chaque pays doit prendre sa part» et l'Italie n'a pas honoré la sienne.

À l’occasion du discours d’Emmanuel Macron donné au 42e Congrès de la Mutualité ce mercredi, il a défendu les mesures sociales du gouvernement et ajouté qu’il «voterait toutes les mesures qui permettraient d’aider les plus fragiles d’entre nous».

À la question de Slate (à 7'25) portant sur la pérennité de l'alliance de la France avec les États-Unis à l'heure où ceux-ci imposent des barrières douanières, opèrent une volte-face sur l'Iran et sur les accords trouvés au G7, l’ancien porte-parole de François Fillon a considéré que «depuis l'éléction de Trump [les choses] étaient très difficiles» mais qu'il s'agissait là d'une occasion pour l'Europe de se ressouder.