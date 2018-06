Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

«Maman, papa, comment on fait les bébés?». Pour répondre à cette question certains adultes choisissent la métaphore animale, invoquant la légende du «Kindelesbrunnen» (fontaine aux enfants, en français) qui veut que les cigognes apportent les bébés aux parents. Mais qu’en est-il pour la cigogne et les autres animaux –mammifères, non-mammifères, vertébrés, invertébrés, qui partagent notre planète?

Combien d’animaux naissent chaque jour dans le monde? Lizzy McNeill, journaliste pour la BBC, s’est penchée sur la question. Elle a choisi de prendre les lapins –connus pour leur libido et leur capacité de reproduction extraordinaire– comme unité de mesure.

Wildlife Britain estime la population reproductrice de lapins sauvages au Royaume-Uni à quarante millions –sachant que chaque lapin peut produire jusqu’à sept portées de trois à sept lapereaux par an. En somme, si chaque lapine sauvage a en, sur une année, sept portées de cinq lapereaux, il y aurait 1.917.808 nouveaux lapins qui naissent chaque jour.

Tous les animaux ne se reproduisent pas «comme des lapins»

Le manchot de Humboldt pond deux oeufs par couvée, deux fois par an. Il y aurait environ 14.400 de ces oiseaux de mer qui naissent chaque année, ce qui équivaut à quarante éclosions par jour. «Un chiffre inquiétant» selon la BBC qui précise que cette espèce est listée comme menacée par l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Si l'on regarde ce qui se passe pour le poulet –loin d'être une espèce menacée–, les chiffres sont bien différents: la BBC estime qu'environ soixante-deux millions de ces volailles naissent chaque jour dans le monde. L'abeille, quant à elle, est une championne de la reproduction: en été, période propice au coït, il devrait y avoir 371.191.500 nouvelles larves par jour au Royaume-Uni.

Toutefois, la BBC rappelle que ces chiffres ne sont que des estimations théoriques. Comme le souligne Monika Bohm, en poste à l'Institut de Zoologie à Londres, «il est impossible de réussir à obtenir un chiffre précis du nombre total de naissances animales chaque jour. Nous n'en savons pas encore assez sur les habitudes de reproduction de tous les animaux sur la planète».

Pourtant, Alex Rossberg, spécialisé en écologie théorique et expérimentale à Queen Mary University of London, semble avoir trouvé la solution: selon lui, une espèce qui pèse un millième d'une autre espèce sera mille fois plus prolifique. Si l'on s'en tient à sa théorie, une abeille se reproduit plus qu'un éléphant, les cloportes plus que les porcs-épics et les fourmis plus que les fourmiliers.

«La Terre est peuplée par environ 7,7 millions d'espèces différentes. La National Oceanic and Atmospheric Administration estime que 95% des océans reste à explorer et 99% des fonds marins nous est encore inconnu», explique la BBC. Combien d'animaux naissent chaque jour dans le monde? Cette question reste, pour l'instant, non résolue.