À la Maison-Blanche, des fonctionnaires sont payés 56.000€ par an pour ramasser les papiers de Trump

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Politico

Le président américain a un système de rangement un peu particulier: il déchire les documents quand il considère avoir fini de travailler dessus. Même s'ils doivent, légalement, être conservés. Son personnel a trouvé une solution: le ruban adhésif.

La cellule de fonctionnaires du «management des archives» est, maintenant, presque entièrement dédiée au réassemblage des documents du président. Solomon Lartey, fonctionnaire pour le gouvernement depuis 30 ans, a intégré cette cellule au début du mandat de Trump. Pour la modique somme de 65.969$ par an (55.974€) soit près de 4.664€ par mois, il assemblait et recollait des morceaux de papiers déchirés par Donald Trump. Il témoigne de son ancienne activité auprès de Politico, après avoir été licencié.

À LIRE AUSSI Certains médias publics américains vont-ils devenir des outils de propagande pro-Trump?

Le casse-tête des archivistes

Le Presidential Records Act oblige le personnel de la Maison-Blanche à conserver tous les mémos, lettres, e-mails et papiers que le président touche pour ensuite les envoyer aux archives nationales.

Rapidement, les assistantes et assistants de Trump se sont rendus compte qu'il était impossible qu'il cesse de déchirer ses documents et de les jeter dans une poubelle ou au sol. Ils ont plutôt choisi de passer derrière lui pour tout collecter, recomposer les documents et les envoyer aux archives nationales, conformément à la loi.

Armés de rouleaux de ruban adhésif transparent, Lartey et ses collègues du «management des archives» naviguaient entre de grandes piles de papier pour essayer de les assembler «comme un puzzle», explique-t-il à Politico. La partie facile du job: quand les feuilles étaient déchirées en deux, à peu près au milieu. Mais parfois, le président Trump découpe tout en petits bouts, façon confettis.

Solomon Larkey a confié à Politico avoir reçu toutes sortes de documents: des feuilles de journaux dont certains mots étaient soulignés, agrémentés de quelques gribouilles, des invitations, des lettres d'électeurs ou législateurs sur le Congrès, même une du sénateur Chuck Schumer, chef des Démocrates au Sénat. «J'ai eu une lettre de Schumer, il l'a déchiquetée, c'était complètement dingue. Le papier était en minuscules morceaux», explique l'ancien employé.

Le travail des employés du «management des archives» était bien différent sous le président Obama qui ne déchirait rien. Au contraire, son équipe s'attachait à tout classer par type de documents dans des classeurs.

À LIRE AUSSI L'année 2019 pourrait devenir le cauchemar de Trump

La Maison-Blanche n'a pas souhaité répondre à Politico sur le sujet. Aux dernières nouvelles, le bureau des archives s'occupe toujours de recoller les morceaux de papiers déchirés du président.