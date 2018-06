Pourquoi Pluton n'est plus une planète?

Temps de lecture: 4 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Pourquoi Pluton ne fait-elle plus partie de la catégorie “planète”?»

La réponse de Charles Gabouleaud, rédacteur du blog L'Espace entre les Mots

Au début du XVIIe siècle, Galilée modifie une lunette grossissante et la pointe vers le ciel. Très déformante, cette lunette permet néanmoins une meilleure observation du ciel, et transforme le domaine de l’astronomie.

À cette époque, 6 planètes sont déjà connues:

- Mercure, planète la plus proche du Soleil, est connue depuis l’Antiquité, les premières mentions de la planètes remontant au IIIe millénaire avant JC, chez la civilisation sumérienne;

- Vénus est le troisième objet naturel le plus brillant dans le ciel, après le Soleil et la Lune, elle a donc été observée depuis très longtemps;

- la Terre est bien évidemment connue;

- Mars apparaît très brillante la nuit, et a aussi été observée depuis plusieurs millénaires;

- il en va de même pour Jupiter, observée depuis l’Antiquité;

- Saturne est elle aussi visible à l’œil nu.

Newton modifiera la lunette astronomique, en remplaçant la lentille par un miroir, créant ainsi le premier télescope. Cela permet d’augmenter la qualité des observations. Cette transformation de la façon d’observer le ciel nocturne aboutit, en 1781, à l’annonce de la découverte d’une nouvelle planète: Uranus.

Image d'Uranus capturée par le téléscope Hubble, le 22 janvier 2004| Nasa / AFP

À LIRE AUSSI La Nasa a découvert la planète la plus épouvantable de l'univers

Pluton découverte trois siècles plus tard

Il apparait finalement que l’orbite d’Uranus est légèrement décalée par rapport à la théorie… ce qui conduit les astronomes à penser qu’une huitième planète se situait au-delà de l’orbite d’Uranus. L’orbite et l’emplacement théorique de cette planète est calculé mathématiquement. En 1846, Neptune est bel et bien observée à l’emplacement calculé.

Le même raisonnement sera fait à propos de Mercure, dont l’orbite n’est pas identique à ce que prévoit la théorie de Newton, et les astronomes ont cherché Vulcain pendant longtemps… en vain, puisque la planète n’existe pas: les perturbations de l’orbite de Mercure sont expliquées si l’on utilise la théorie d’Einstein.

En 1930, l’astronome américain Clyde Tombaugh annonce la découverte de Pluton, neuvième planète du système solaire (elle ne s’appelle pas ainsi au moment de sa découverte, et sera appelée Pluton après un concours).

À LIRE AUSSI Pluton et Charon: toujours plus de mystère

C'est quoi une planète?

Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu’avec le temps, les observations spatiales se sont améliorées, et à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, de nombreux objets ont été découverts au delà de l’objet de Neptune (que l’on appelle donc, assez logiquement, objets transneptuniens).

La question commence à se poser de ce qu’il convient de faire: augmenter perpétuellement le nombre de planètes dans le système solaire, ou revoir la définition de planète. En 2005, l’équipe de Michael Brown enfonce le clou. Elle annonce la découverte d’un nouvel objet transneptunien, Eris. À l’époque, on pense qu’Eris est plus grosse que Pluton (on sait aujourd’hui que c’est faux, 2.326 km de diamètre pour Eris, 2.370 km pour Pluton). Il devient donc urgent de statuer sur le statut de ces corps.

En 2006, une nouvelle définition de ce qu’est une planète est proposée par l’Union astronomique internationale (UAI), est soumise à un vote, et est acceptée. Pour être qualifiée de planète, un corps doit répondre à trois critères:

- Une planète orbite autour du Soleil;

- Une planète est sphérique (les termes sont plus complexes que cela dans la définition, mais en pratique, c’est ce que ça signifie, en gros);

- Une planète doit avoir libéré son orbite de tout autre corps, soit en les éjectant, soit en les captant pour en faire des lunes.

Ce dernier point élimine Pluton, qui n’a pas éjecté de son orbite tout autre corps massif. Cette nouvelle définition en a fait une planète naine, c’est à dire un corps répondant aux deux premiers critères uniquement. C’est aussi le cas de Eris, et Cérès. Sur Twitter, Michael Brown a choisi comme nom @Plutokiller (tueur de Pluton).

À LIRE AUSSI Le type de planète majoritaire dans l'univers est absent du système solaire

Faire le deuil de notre système à neuf planètes

Pluton était la seule planète découverte par un Américain, cette déclassification a donc pas mal secoué la population outre-Atlantique. Le grand public était aussi très attaché à Pluton, beaucoup ont grandi avec un système solaire à neuf planètes et refusent de changer d’avis. Il faut bien comprendre que cela n’a que peu d’impact sur la vie quotidienne, et qu’il est important d’avoir des définitions précises de ce dont on parle: en l’occurrence, une planète est désormais bien définie par l’UAI, et Pluton ne rentre pas dans cette définition.

Cela ne veut pas dire que la définition de planète est figée: le futur pourrait apporter de nouvelles informations, de nouvelles données qui amèneraient les astronomes à revoir cette définition. Pour tout ceux et celles qui adorent Pluton, qu’elle soit une planète naine ne vous empêche pas de profiter des superbes photos renvoyées par la sonde New Horizons.

New Horizons passe à 7.800 miles de Pluton, en juillet 2015, et transmet ses images | Mark Wilson / Getty image / AFP

Et pour tout ceux et celles qui, définitivement, ne peuvent pas vivre dans un système solaire à huit planètes, sachez qu’il semble de plus en plus probable qu’une neuvième planète, imposante, massive et sombre, orbite au delà de Neptune. Mais pour l’instant, les astronomes pointent les télescopes, cherchent, mais ne trouvent pas… À voir si le système solaire repassera effectivement à neuf planètes dans le futur.