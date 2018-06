Pendant le ramadan, des non-musulmanes se voilent par solidarité

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Indy 100

Intiative de l'ONG World Hijab Day, le «Ramadan hijab challenge» invite des non-musulmanes à porter le voile pendant le mois du ramadan en solidarité avec les musulmanes victimes de discrimination.

«Cet événement est pour celles qui veulent expérimenter le port du voile plus d'une journée afin de tenter de comprendre ce que les femmes musulmanes vivent tous les jours», a expliqué Nazma Khan, Américaine d'origine bangladaise, présidente et fondatrice de l'organisation, à Al Jazeera.

Le but affiché est de rassembler les communautés et de lutter contre les stéréotypes. Cette même organisation invite aussi les femmes à se couvrir dans le cadre de la journée mondiale du voile, chaque 1er février.

Pamela Zafred, 18 ans, brésilienne et athée, a raconté sur Twitter comment s'est passé son premier jour du challenge:

«Jour 1 du #Hijab30 : mon expérience m'a fait me sentir très mal! J'ai eu l'impression que tout le monde me regardait de travers, certains faisaient des blagues. Mes cours se déroulaient en groupes aujourd'hui, et quand le professeur a réparti les élèves, personne ne voulait se mettre avec moi.»

"Day 1 of #Hijab30: So my experience made me feel really bad! I felt everyone looking bad at me, some people were making jokes; our classes are in groups and no one wanted to stay with me until the professor divided the groups."-Pamela Zafred 18, non-Muslim, Brazil #hijab pic.twitter.com/L8lInPvwEG