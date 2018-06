Pourquoi il faut arrêter de se laver les cheveux (ou au moins changer ses habitudes)

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Faut-il vraiment se laver les cheveux avec du shampoing? Il semblerait que la réponse soit «non». Eli Halliwell, créateur de la startup Hairstory, souhaite changer les habitudes des consommateurs en proposant une nouvelle expérience de lavage de cheveux: sans détergent et sans mousse, une sorte de démaquillant pour cheveux.

«La plupart des shampoings utilisent des ingrédients qui sont aussi présents dans les produits que vous utilisez pour nettoyer votre voiture ou votre vaisselle. Ces détergents sont monstrueux. Ils conviennent parfaitement aux chambres d’hôpitaux ou salles d’opération –des endroits où vous voulez absolument que tout soit aussi propre que possible– mais beaucoup moins à votre douche», explique Eli Halliwell.

Et de fait, si votre shampoing mousse c’est parce que ses composants sont le fruit de la pétrochimie: ces tensioactifs ou agents moussants comme le laureth sulfate de sodium détruisent les huiles naturelles censées protégées votre cuir chevelu. Conséquence: votre corps se défend en secrétant une grande quantité de sébum.

Mais ce n’est pas tout. Comme le rapporte Fast Company, ces produits ont une grande faculté allergène et irritante, du fait de leur composition. Certains de ces composés chimiques, dont le 1,4-dioxane, ont même été classés comme cancérogènes probables par Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement) aux États-Unis.

Vers une solution naturelle

Depuis la création des détergents et des shampoings modernes, au début des années 1900, les consommateurs associent le lavage de cheveux à une action dégraissante. Problème: ces produits «dégraissants» perturbent notre écosystème physiologique: «C’est un cercle vicieux: plus vous vous lavez, plus votre corps produit du sébum et plus vous ressentez le besoin de vous laver», indique Halliwell.

Si sa startup propose des «nettoyants» qui n’endommagent pas la flore bactérienne du cuir chevelu, nul besoin d'y dépenser tout son argent. De nombreuses alternatives douces existent, en magasins bio ou en do it yourself.