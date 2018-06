Que se passe-t-il quand quelqu'un tombe dans de la lave?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge, Wired

Il y a quelques jours, les autorités américaines ont conseillé aux personnes présentes à proximité de Kilauea de ne pas griller leurs marshmallows avec de la lave.

Dans la foulée, The Verge a décidé de poser la question que l'on se pose tous (et surtout moi) depuis le début de l'éruption du volcan hawaïen: que se passerait-il si l'on venait à tomber dans la lave?

La question n'est pas vraiment nouvelle. En 2011, Wired y avait déjà apporté un début de réponse. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans des films (on parle de vous Volcano et Le Seigneur des Anneaux), «on ne coulera pas dans la lave si l'on est humain. Il faudrait être un Terminator pour que ce soit le cas, et voici pourquoi: la lave en fusion n'a rien à voir avec l'eau».

En fait, tout est question de densité et de viscosité. Wired conseille de faire une expérience avec de l'huile de moteur et un petit bonhomme en polystyrène pour recréer des conditions similaires et mieux comprendre sans se brûler: «Est-ce qu'il coule instantanément dans l'huile? Non! C'est pareil pour vous et la lave.»

Gaz, vapeur et chaleur extrême

Reste qu'il n'y a pas besoin d'être recouvert par la lave pour mourir, continue The Verge. «La chaleur extrême brûlerait probablement vos poumons et vos organes finiraient par lâcher. “L'eau à l'intérieur de votre corps se transformerait en vapeur, pendant que la lave ferait fondre votre corps de l'extérieur vers l'intérieur”, explique David Damby, un chimiste de l'USGS Volcano Science Center. (Ne vous inquiétez pas, en revanche, les gaz volcaniques vous auront probablement déjà fait vous évanouir à ce moment-là).»

Mais vous ne seriez pas ensevelis (ou en tout cas pas immédiatement). «Vous seriez assis au-dessus de la lave», résume Janine Krippner, une volcanologue de l'université de Concord.

Vous pouvez donc continuer à être fasciné par ces gens qui s'amusent à jeter divers objets dans de la lave, en sachant désormais ce qu'ils risquent s'ils s'en approchent d'un peu trop près.