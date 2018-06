Une brasserie américaine a inventé des packs de bière comestibles pour remplacer le plastique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NOLA, The Hill

Combien de fois avez-vous vu des photos ou vidéos de tortues prises dans un emballage plastique ou d'un oiseau avec un collier fait d'un emballage similaire? Ces emballages servent généralement à rassembler des canettes de bière en pack de six.

Pour essayer d'endiguer ce phénomène, une brasserie américaine a décidé de remplacer ces anneaux en plastique par un emballage comestible ou biodégradable, explique le site américain NOLA.

«Après des années de développement, ces anneaux –faits de blé et d'orge– apparaissent un peu partout dans les magasins du sud de la Floride. Saltwater Brewery, une microbrasserie installée à Delray Beach a développé ces anneaux avec l'aide d'une startup, E6PR.»

Et désormais, elle poursuit sa grande opération de communication pour rentrer dans ses frais, et diminuer le coût de fabrication de chaque emballage.

Catastrophe écologique

Selon le co-fondateur d'une agence de publicité qui est à l'origine du projet et qui est cité par CBS, 50% de la consommation de bière aux États-Unis provient de canettes, «un chiffre qui devrait augmenter dans le futur proche. Et la plupart du temps, on utilise du plastique pour tenir ces canettes entre elles».

Dans certains endroits, la pollution marine au plastique est une catastrophe. Dans le golfe du Mexique, par exemple, des chercheurs de l'université de Louisiana State ont découvert que les concentrations en plastique étaient parmi les plus élevées du monde, continue NOLA: «À chaque fois qu'ils remontaient un filet, les chercheurs de l'université de Louisiana State découvraient du plastique.»

Et le danger ne s'arrête pas là, rappelle CBS: «Ces déchets plastiques peuvent mettre des décennies à disparaître, et même après leur désintégration, ils restent sous forme de “microplastiques”, qui continuent de menacer les animaux qui les confondent avec de la nourriture. Le golfe du Mexique possède certains des niveaux de microplastiques les plus élevés au monde.»