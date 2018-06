Macron s'attaque aux dépenses publiques

Temps de lecture: 2 min

L’an 2 a commencé pour Emmanuel Macron. Après avoir contenu l'opposition, y compris celle de La France insoumise dont les manifestations peinent à rassembler, après avoir vendu le «En même temps» qui, selon certains et certaines, a disparu, après avoir réformé le code du travail et la SNCF en reprenant la dette, président et gouvernement s’attaquent aux dépenses publiques et interrogent leur efficacité.

Réduire les aides sociales, le sujet divise à tel point que l'on a eu droit à quelques fausses notes cette semaine dans la communication entre les ministres.

Tant que la digue des sondages tient, le semble pouvoir continuer ses réformes. Il avait fondé ses deux actions sur deux piliers, libérer et protéger. Veillera-t-il à ne pas oublier le second? Sur quelles bases peut se reconstituer l’opposition, pour l'instant incarnée principalement par Jean-Luc Mélenchon et ses troupes?

Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Frédéric Dabi, politologue et directeur général adjoint de l'Ifop et Roland Cayrol, politologue et directeur de recherche associé au Cévipof, en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24 en partenariat avec Slate.