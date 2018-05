Loi alimentation: compromis ou vraie avancée?

Temps de lecture: 2 min

Laurence Maillart-Méhaignerie, députée LREM d'Ille-et-Vilaine et rapporteure de la deuxième partie de la loi agriculture et alimentation, était l'invitée de L'Instant politique sur France info, mercredi 30 mai.

Ce projet de loi a été adopté le même jour à l'Assemblée nationale, par 339 voix contre 84 et 130 abstentions. Grosse déception du côté des organisations environnementales et des écologistes, notamment, qui estiment que le texte ne va pas assez loin et qu'Emmanuel Macron a renié certaines de ses promesses, comme l’interdiction du glyphosate.

«Nous avons considérablement enrichi le projet, assure pourtant Laurence Maillart-Méhaignerie. J'ai signé une tribune pour que la France porte fort cette interdiction au moment des négociations européennes. Là, le vrai enjeu est de responsabiliser les acteurs.»

Laurence Maillart-Méhaignerie a répondu à la question de Slate (à 8'40), partenaire de l'émission, portant sur l'amendement «chocolatine» soumis par les députés et députées Les Républicains.