La folle course à l'armement des bactéries contre les antibiotiques

Passé cinquante ans, on ne plaisante plus avec sa santé

[BLOG You will never hate alone] C'est pas moi qui le dit, ce sont les docteurs. Et évidemment, trouillard comme je peux l'être, je suis leurs recommandations. À la lettre même.

Laurent Sagalovitsch — 31 mai 2018 — Temps de lecture : 2 min